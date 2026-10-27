L'ASSE le prête, il prie pour ne jamais revenir

C surtout la façon de le faire qui pose question , en direct à la tv plutôt que dans le vestiaire.
Hélas... les abrutis... ce n'est pas ce qu'il manque dans ce monde.
Dans tous les cas... on voit maintenant un joueur qui a obtenu un Ballon d'Or... alors... qu'il y avait meilleur que lui sur le terrain. Il faut le faire quand même ! ^^
on peut croire un mec qui se dit insider, qui sait ce qu il se dit dans le vestiaire, et sait ce que les gens pensent. mouais
Désolé de penser que dans un sport collectif ce qui prime ce sont les trophées.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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