L'ASSE le prête, il prie pour ne jamais revenir

L'ASSE le prête, il prie pour ne jamais revenir

ASSE
parCorentin Facy
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Recruté par l’ASSE en août 2024 pour 3 millions d’euros, Igor Miladinovic n’a jamais réussi à s’imposer dans le Forez. Prêté au Partizan Belgrade lors du précédent mercato, le milieu de 23 ans espère rester en Serbie.
Actuel leader de la Ligue 2, Saint-Etienne réalise pour le moment un début de saison idéal. Les choix de Ian Cathro et de la direction stéphanoise durant le mercato sont validés par cette excellente entame de saison. Plusieurs renforts sont arrivés cet été mais il y a également eu des départs dont celui du jeune milieu de terrain serbe Igor Miladinovic, recruté en 2024 pour 3 millions d’euros. Le joueur de 23 ans n’a jamais réussi à s’imposer à l’ASSE, raison pour laquelle il a donc été prêté du côté du Partisan Belgrade avec une option d’achat.
Interrogé par Sportska Centrala, Igor Miladinovic a fait savoir qu’il espérait de tout coeur pouvoir rester en Serbie au-delà de la saison 2026-2027 et donc ne jamais revenir à Saint-Etienne, montée en Ligue 1 ou pas. « J’aimerais rester à Belgrade pour la saison prochaine également, car je me sens bien au Partizan et je suis heureux de faire partie de ce club » a déclaré Miladinovic malgré un début de saison plutôt contrastée sous les couleurs de son nouveau club.

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La question est maintenant de savoir si le joueur prêté par l’AS Saint-Etienne parviendra à s’imposer au sein du club serbe dans les semaines à venir afin de convaincre les dirigeants du Partizan de le recruter de façon définitive à la fin de la saison. A Saint-Etienne, on continue en tout cas de suivre Igor Miladinovic même si pour l’heure, on ne peut pas vraiment dire que le milieu de terrain de 23 ans manque à Ian Cathro, lequel peut compter sur un effectif de qualité en cette saison 2026-2027 comme le prouve le début de saison idéal des Verts, actuels leaders de la Ligue 2.
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