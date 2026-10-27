PSG : Le successeur d’Hakimi va exploser le record du Marocain

Sans concurrence à son poste, Achraf Hakimi est ce qui se fait de mieux dans le monde. Mais le PSG envisage de lui amener une doublure de gala l'été prochain.

Brassard de capitaine sur le bras, Achraf Hakimi a encore une fois démontré ce lundi soir contre l’OL qu’il était un cadre inépuisable du PSG. Alors que de nombreux joueurs très utilisés se blessent, le Marocain enchaine les matchs et à haute intensité. Luis Enrique est tout de même conscient qu’il tire sur la corde d’un joueur qui a été blessé sérieusement la saison dernière. Et même s’il a été très bien remplacé par Warren Zaïre-Emery, l’international français reste un milieu de terrain aux yeux de son entraineur.

Dans ce cas, une recrue au poste d’arrière droit est sérieusement envisagée, même si ce sera plutôt pour l’été 2027. Selon Team Talk, la principale cible du PSG pour ce rôle n’est autre que l’ancien Lyonnais Malo Gusto. Ce dernier peine à retrouver sa place de titulaire à Chelsea, et commence à trouver le temps sur le banc des Blues. Il n’a disputé que deux minutes de Premier League depuis le match à Hull City du 12 septembre dernier.

Et surtout, Malo Gusto est bien conscient qu’il y a une place à prendre en équipe de France, et il a besoin de se montrer pour cela. Manchester City apprécie ses qualités, mais le PSG a pour le moment les devants, notamment en raison de la situation compliquée des Sky Blues, sous le coup de plusieurs sanctions possibles dans les mois à venir.

Ce n’est pas le cas du PSG, qui a de gros moyens financiers et pourrait battre le record du latéral droit le plus cher de l’histoire du football. Un record que détient Achraf Hakimi lors de son transfert à Paris en provenance de l’Inter Milan en 2021, pour 68 millions d’euros. L’inflation est sans fin dans le football, et désormais Chelsea demande 80 millions d’euros pour laisser filer Malo Gusto. Une somme colossale, surtout en rapport à sa dernière évaluation financière, qui met l’ancien lyonnais à un prix de 40 millions d’euros.