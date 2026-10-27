La Chine le lâche, Kylian Mbappé s'excuse

Kylian Mbappé a déclenché une énirme polémique en Chine après avoir plaisanté au sujet de Mao Zedong. L’attaquant de l’équipe de France, deuxième au Ballon d’Or 2026, a présenté ses excuses.

La séquence dans laquelle Kylian Mbappé a plaisanté au sujet de Mao Zedong, figure historique de la Chine, a pris une tournure très embarrassante pour l’attaquant du Real Madrid. Et pour cause, les propos du buteur français ont provoqué la polémique en Chine, à tel point que le Bondynois est boycotté par plusieurs de ses sponsors chinois qui l’ont lâché. Un enjeu d’image important pour Kylian Mbappé, dont le petit dérapage a également poussé Javier Tebas, président de la Liga espagnole, à réagir pour s’excuser auprès du peuple chinois. Kylian Mbappé a lui aussi présenté ses excuses.

« Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé » a publié l’attaquant du Real Madrid sur son compte X dans un message publié en Français et traduit en Chinois. Une polémique dont le capitaine des Bleus se serait bien passé au lendemain d’une soirée déjà difficile à titre personnel. L’ancien buteur du PSG, qui figurait parmi les grands favoris pour obtenir le Ballon d’Or 2026, a finalement terminé deuxième des votes derrière a publié l’attaquant du Real Madrid sur son compte X dans un message publié en Français et traduit en Chinois. Une polémique dont le capitaine des Bleus se serait bien passé au lendemain d’une soirée déjà difficile à titre personnel. L’ancien buteur du PSG, qui figurait parmi les grands favoris pour obtenir le Ballon d’Or 2026, a finalement terminé deuxième des votes derrière Harry Kane, l’attaquant anglais du Bayern Munich qui a finalement été sacré à Londres