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La Chine le lâche, Kylian Mbappé s'excuse

Kylian Mbappé
parCorentin Facy
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Kylian Mbappé a déclenché une énirme polémique en Chine après avoir plaisanté au sujet de Mao Zedong. L’attaquant de l’équipe de France, deuxième au Ballon d’Or 2026, a présenté ses excuses.
La séquence dans laquelle Kylian Mbappé a plaisanté au sujet de Mao Zedong, figure historique de la Chine, a pris une tournure très embarrassante pour l’attaquant du Real Madrid. Et pour cause, les propos du buteur français ont provoqué la polémique en Chine, à tel point que le Bondynois est boycotté par plusieurs de ses sponsors chinois qui l’ont lâché. Un enjeu d’image important pour Kylian Mbappé, dont le petit dérapage a également poussé Javier Tebas, président de la Liga espagnole, à réagir pour s’excuser auprès du peuple chinois. Kylian Mbappé a lui aussi présenté ses excuses.
« Lors d’une récente interview, j’ai réagi à une image de moi me mettant en scène. Ce propos était maladroit et je comprends aujourd’hui qu’il a blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein de la communauté chinoise à travers le monde. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux que mes mots ont heurtés. Ce n’était absolument pas mon intention. J’ai un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et je suis sincèrement désolé » a publié l’attaquant du Real Madrid sur son compte X dans un message publié en Français et traduit en Chinois. Une polémique dont le capitaine des Bleus se serait bien passé au lendemain d’une soirée déjà difficile à titre personnel. L’ancien buteur du PSG, qui figurait parmi les grands favoris pour obtenir le Ballon d’Or 2026, a finalement terminé deuxième des votes derrière Harry Kane, l’attaquant anglais du Bayern Munich qui a finalement été sacré à Londres.

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Kane finit meilleur buteur de la saison, c'est encore mieux. Et c'est un joueur peut-être moins doué, mais plus complet que Mbappé. Il fait plus d'efforts défensifs, toute la saison, pas seulement un mois ou deux par an, il distribue aussi le ballon comme un 10. Et c'est un exemple de travail et d'humilité, de sens du collectif, des valeurs importantes pour gagner un Ballon d'Or. C'est donc mérité. Mais oui, tu as raison, Mbappé s'est sabordé avec sa campagne. Il l'aurait eu, sans cela.

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Sergio33, maintenant tu nous fais une dissertation sur la société pour éviter de parler de football 😂 Tu affirmes que Kane a été préféré pour son image plutôt que pour ses performances, mais tu n’apportes aucun élément pour le démontrer. Tu peux défendre Mbappé sans transformer sa deuxième place en sanction contre son « authenticité ». Ce matin, tu disais que « la vérité se trouve sur le terrain ». Alors compare leurs saisons, leurs performances et leur influence sur le jeu. Parce que « mon favori n’a pas gagné, donc la société récompense le paraître », c’est un procès d’intention, pas une analyse sportive. À force de parler de l’image de Kane pour minimiser son talent, tu fais exactement ce que tu reproches au jury.

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voila j ai lu jusqu a ta phrase sur Abdelli qui sur ses 3 derniers matchs, et l homme du match. il est de retour a son vrai niveau, a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs. bref... sinon Genesio a l spoir de remettre sur pieds Gomes et Maupay, et surtput pouvoir les vendre. donc les invisibiliser ne sert a rien. il a reussi avec Abdelli, pq pqs avec les 2 autres qui sont eux aussi de bons joueurs normalement

Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

Mbappé n'a rien gagné la saison dernière, contrairement à Kane, qui a aussi mis plus de buts que lui, et qui est plus régulier, fait des efforts défensifs, joue aussi en 10 pour distribuer le ballon. C'est un joueur complet, bosseur, humble, régulier. Le ballon d'or ne doit pas toujours récompensé le football flamboyant, heureusement. La campagne de Mbappé pour se faire élire a été contre-productive. Il aura appris et pourra se battre pour l'avoir la saison prochaine. On sait que cela se jouera certainement entre lui et Yamal, mais Doué, Olise et Haaland peuvent aussi être de sérieux candidats.

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