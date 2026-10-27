C’est confirmé, cette recrue de l’OL a mis le réveil

Pas de miracle pour l'OL sur le terrain du PSG, avec une défaite logique 2-0 ce lundi soir. Mais du côté Lyonnais, on range clairement la performance de Julien Duranville parmi les satisfactions.

Par la force des choses, Paulo Fonseca a décidé de faire confiance à Julien Duranville ces dernières semaines. Les départs d’Afonso Moreira et Malick Fofana ont fait un grand vide sur l’aile gauche de l’attaque de l’OL. Keito Nakmaruma a été recruté au dernier moment, mais le Japonais, entre arrivée tardive et suspension, n’a pas encore pu donner la pleine mesure de son talent.

Une situation qui profite à Julien Duranville. L’ailier belge, arrivé en provenance de Dortmund avec l’étiquette d’un ancien jeune joueur prometteur à relancer, a rapidement perdu sa place dans la rotation. Mais force est de constater que sa réapparition sur les derniers matchs est signe que les choses s’arrangent pour le Belge.

Face au PSG, il était titulaire et a mis le feu à certains moments dans la défense parisienne. Même si le résultat s’est avéré décevant, Duranville estime tirer des enseignements positifs de cette rencontre en ce qui le concerne. « Ça fait mal de venir ici, de réaliser un bon match et de repartir avec une défaite. Paris a su faire la différence grâce à ses qualités individuelles. Personnellement, je suis content de mon match et je remercie Dieu. Ça fait toujours du bien d'être sur le terrain », a livré l’attaquant recruté pour cinq millions d’euros au mois de juillet, et qui vient d’enchainer deux titularisations de suite en championnat. Une preuve que le réveil a sonné mais que Paulo Fonseca lui fait aussi confiance.

Il ne reste désormais que les buts qui manquent pour le joueur belge, qui n’a pas encore été décisif sur ce début de saison avec l’OL. Le club rhodanien, qui manque cruellement d’efficacité et de joueurs offensifs, en aurait bien besoin.