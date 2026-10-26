L'ASSE craint une grosse sanction

L'ASSE craint une grosse sanction

ASSE
parClaude Dautel
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Dans la foulée du but d'Augustine Boakye, en toute fin de match contre le FC Nantes, les Magic Fans ont délivré un énorme spectacle pyrotechnique, lequel a contraint l'arbitre à stopper la rencontre quelques minutes. L'ASSE sait que cela risque de lui valoir une sanction.
Cinq minutes d’arrêt de jeu et un spectacle pyrotechnique digne des grands soirs, Augustine Boakye ne s’attendait sans doute pas à provoquer un tel chaos au moment de marquer le but de la victoire des Verts, samedi soir contre Nantes. Mais, pour les Magic Fans, qui soufflaient à cette occasion leurs 35 bougies, l'occasion était trop belle et le kop nord du Chaudron s'est donc embrasé, obligeant l'arbitre à stopper provisoirement la rencontre. Preuve que tout était tout de même sous contrôle, les deux équipes sont restées sur la pelouse de Geoffroy-Guichard en attendant que la fumée se dissipe. Reste maintenant à savoir si la commission de discipline de la LFP va apprécier cela. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on espère qu'elle sera tolérante, même si le club a un passif en la matière.

L'ASSE a des arguments pour se défendre

Pour les dirigeants stéphanois, ces images en rappellent d’autres. Nos confrères du Progrès évoquent le précédent de décembre 2019, lors d’un ASSE-PSG (0-4). Pendant que Mbappé marquait le quatrième but parisien, quelque 200 engins pyrotechniques, entrés on ne sait comment dans le stade, avaient été craqués en tribune. La sanction avait été lourde pour l'ASSE, puisque la commission de discipline avait condamné les Verts à une rencontre à huis clos, sachant que des supporters stéphanois avaient lancé des fumigènes vers le parcage parisien. Sauf que contre Nantes, le scénario n’a pas du tout été le même, et pour cause, les supporters nantais étaient interdits de déplacement. Selon le quotidien régional, l'AS Saint-Étienne ne craint pas un huis clos total, mais la fermeture partielle du Kop Nord pour une rencontre.
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Derniers commentaires

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

C est Varseille BB!!. A tous les matchs la bas y a 1 problème et toujours pour l equipe qui recoit... t as le droit de faire du hand dans la surface et y aura jamais penalty surtout pas dans les arrêts de jeu pour égaliser. Et dire que c etait les premiers a se plaindre de la nomination de turpin ...

« L’OL peut faire son signe de croix » : Pierre Ménès confiant pour le PSG

Bon le PSG va commencer sa saison dès ce soir Qui peut l'inquiter, Monaco bof non, et les autres n'en parlons pas aucun n'a le niveau PSG, la L1 est très faible le PSG doit s'ennuyer

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tu nous avaait pas manqué...

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CQFD

OM : Riolo démonte Genesio et Abdelli

Du très grand pep génésio...fort avec les faibles et faible avec les forts, sortie minable de l'entraineur qui viens faire son show et son petit buzz en conférence de presse d'après match, Une humiliation publique injuste et totalement gratuite de ces 2 jeunes, comme si ils étaient les seuls responsables de cette remontada c'est sur que c'est plus facile de s'en prendre à abdallah qu'a kondogbia. Franchement, faire le choix de faire rentrer des remplacants pour les fracasser publiquement derrière, c'est digne d'un tout petit coach, mais aussi d'un petit homme. Il faisait exactement la meme chose a l'ol quand ca n'allait pas dans son sens, il s'en prenait aux jeunes et au centre de formation (mauvaise génération qu'il disait ce clown). Ca finira comme a l'ol, avec des banderoles dans toute la ville pour le foutre dehors.

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