L'ASSE craint une grosse sanction

C est Varseille BB!!. A tous les matchs la bas y a 1 problème et toujours pour l equipe qui recoit... t as le droit de faire du hand dans la surface et y aura jamais penalty surtout pas dans les arrêts de jeu pour égaliser. Et dire que c etait les premiers a se plaindre de la nomination de turpin ...
Bon le PSG va commencer sa saison dès ce soir Qui peut l'inquiter, Monaco bof non, et les autres n'en parlons pas aucun n'a le niveau PSG, la L1 est très faible le PSG doit s'ennuyer
tu nous avaait pas manqué...
CQFD
Du très grand pep génésio...fort avec les faibles et faible avec les forts, sortie minable de l'entraineur qui viens faire son show et son petit buzz en conférence de presse d'après match, Une humiliation publique injuste et totalement gratuite de ces 2 jeunes, comme si ils étaient les seuls responsables de cette remontada c'est sur que c'est plus facile de s'en prendre à abdallah qu'a kondogbia. Franchement, faire le choix de faire rentrer des remplacants pour les fracasser publiquement derrière, c'est digne d'un tout petit coach, mais aussi d'un petit homme. Il faisait exactement la meme chose a l'ol quand ca n'allait pas dans son sens, il s'en prenait aux jeunes et au centre de formation (mauvaise génération qu'il disait ce clown). Ca finira comme a l'ol, avec des banderoles dans toute la ville pour le foutre dehors.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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J'ai reçu aussi cette autre vidéo, on m'a dit que c'était à la fin du match.😲