L1 : OL-Angers à son tour décalé

Comme pour Barcola, on n'a même pas mis un % à la revente. Le club a vraiment été à la dérive durant cette période...
il y a faire tourner 3/4 mecs et changer quasi l'intégralité de ton équipe..; cherche pas tu peux pas tester mon grand, c'est toi le type pas credible pour le coup de pas admettre que Fonseca a balancé le match d'europa league...
Kane finit meilleur buteur de la saison, c'est encore mieux. Et c'est un joueur peut-être moins doué, mais plus complet que Mbappé. Il fait plus d'efforts défensifs, toute la saison, pas seulement un mois ou deux par an, il distribue aussi le ballon comme un 10. Et c'est un exemple de travail et d'humilité, de sens du collectif, des valeurs importantes pour gagner un Ballon d'Or. C'est donc mérité. Mais oui, tu as raison, Mbappé s'est sabordé avec sa campagne. Il l'aurait eu, sans cela.
Sergio33, maintenant tu nous fais une dissertation sur la société pour éviter de parler de football 😂 Tu affirmes que Kane a été préféré pour son image plutôt que pour ses performances, mais tu n’apportes aucun élément pour le démontrer. Tu peux défendre Mbappé sans transformer sa deuxième place en sanction contre son « authenticité ». Ce matin, tu disais que « la vérité se trouve sur le terrain ». Alors compare leurs saisons, leurs performances et leur influence sur le jeu. Parce que « mon favori n’a pas gagné, donc la société récompense le paraître », c’est un procès d’intention, pas une analyse sportive. À force de parler de l’image de Kane pour minimiser son talent, tu fais exactement ce que tu reproches au jury.
voila j ai lu jusqu a ta phrase sur Abdelli qui sur ses 3 derniers matchs, et l homme du match. il est de retour a son vrai niveau, a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs. bref... sinon Genesio a l spoir de remettre sur pieds Gomes et Maupay, et surtput pouvoir les vendre. donc les invisibiliser ne sert a rien. il a reussi avec Abdelli, pq pqs avec les 2 autres qui sont eux aussi de bons joueurs normalement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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