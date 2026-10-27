Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Sergio33, maintenant tu nous fais une dissertation sur la société pour éviter de parler de football 😂 Tu affirmes que Kane a été préféré pour son image plutôt que pour ses performances, mais tu n’apportes aucun élément pour le démontrer. Tu peux défendre Mbappé sans transformer sa deuxième place en sanction contre son « authenticité ». Ce matin, tu disais que « la vérité se trouve sur le terrain ». Alors compare leurs saisons, leurs performances et leur influence sur le jeu. Parce que « mon favori n’a pas gagné, donc la société récompense le paraître », c’est un procès d’intention, pas une analyse sportive. À force de parler de l’image de Kane pour minimiser son talent, tu fais exactement ce que tu reproches au jury.