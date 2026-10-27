OM : Fin de saison pour Moumbagna, furieux contre Genesio

OM : Fin de saison pour Moumbagna, furieux contre Genesio

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parGuillaume Conte
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Bruno Genesio a tranché dans le vif et il ne veut plus voir Faris Moumbagna avec les pros pour le reste de la saison. Un coup dur pour l'attaquant camerounais.
La réserve de l’OM va pouvoir compter sur un renfort de poids pour les prochains matchs. Faris Moumbagna n’est désormais plus considéré comme faisant partie du groupe professionnel, après des performances jugées décevantes sur ses rares utilisations. Même si Bruno Genesio a très peu de choix en attaque, il a décidé de trancher dans le vif. Et si certains jeunes joueurs ont été remis provisoirement à la disposition du groupe Pro2, pour le Camerounais, c’est définitif selon L’Equipe. Le quotidien sportif dévoile que le staff technique a décidé de se passer de Moumbagna pour « la suite de la saison ».

Genesio enchaine les décisions tranchées

Une sanction terrible pour l’attaquant, qui n’a certes jamais répondu aux attentes sous le maillot marseillais, entre plusieurs blessures sérieuses et un niveau de jeu décevant. Le fait que Bruno Genesio possède un effectif aussi peu étoffé en pointe n’a même pas joué en la faveur du natif de Yaoundé, qui va certainement devoir se trouver un nouveau club, alors que sa carrière patine à 26 ans.
Mais pour le moment, l’international camerounais peine à digérer ce coup qu’il n’avait pas vu venir, alors que Bruno Genesio lui avait confié son envie de le voir revenir à son meilleur niveau dans ce début de saison. Selon la presse camerounaise, Moumbagna ne comprend pas cette décision et y voit une forme d’acharnement à son encontre. S’il n’a pas réussi à briller ces dernières semaines, il estime qu’il doit aussi avoir sa chance plus régulièrement pour prendre du rythme.
Seule bonne nouvelle, il risque d’avoir du temps de jeu avec la réserve de l’OM, même si ce n’est clairement pas ce qu’il recherchait en signant à Marseille en 2024 pour 8 millions d’euros en provenance du championnat norvégien. Ce transfert avait alors été loué comme une opération très prometteuse pour la suite. Un recrutement qui interroge trois ans plus tard, alors que l’idée de tirer un bon prix de Moumbagna semble désormais impossible à concrétiser pour un élément qui a vu sa valeur être divisée par deux désormais.
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OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio

voila j ai lu jusqu a ta phrase sur Abdelli qui sur ses 3 derniers matchs, et l homme du match. il est de retour a son vrai niveau, a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs. bref... sinon Genesio a l spoir de remettre sur pieds Gomes et Maupay, et surtput pouvoir les vendre. donc les invisibiliser ne sert a rien. il a reussi avec Abdelli, pq pqs avec les 2 autres qui sont eux aussi de bons joueurs normalement

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