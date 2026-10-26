L'ASSE alertée, les supporters sont en danger à Geoffroy-Guichard

Les supporters de l’ASSE ont laissé éclater leur joie après la victoire 1-0 face à Nantes samedi soir. Mais certaines limites ont probablement été dépassées avec le craquage de nombreux fumigènes.

L’AS Saint-Etienne est plus que jamais en tête de la Ligue 2 . Les Verts ont conforté leur statut de leader après leur victoire arrachée dans le temps additionnel contre Nantes, samedi soir à Geoffroy-Guichard (1-0). L’équipe de Ian Cathro compte à présent six points d’avance sur Nancy, actuel dauphin devant Montpellier qui compte un match de plus à disputer. Une belle avance qui valait bien une grande fête en tribunes pour les supporters de l’ASSE après le succès face aux Canaris.

Pour l’occasion, de nombreux fumigènes ont été craqués par les supporters stéphanois à Geoffroy-Guichard. Des scènes de liesse qui ont aussi mis en danger certains spectateurs comme l’a révélé Edward Jay, présent sur place afin de couvrir le match pour RMC. « Franchement, c’est très, très dangereux. Je ne vais pas dire qu’ils tombent pas très loin de nous, on est en tribune de presse, mais il y a des gens qui sont pas très loin dans les tribunes d’à côté » a livré le journaliste de la radio dans des propos rapportés par le site Peuple Vert, avant de poursuivre.

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« Alors on essaye de calmer un peu tout le monde, mais c’est difficile, difficile. Et moi, je pose une question. Comment ces fumigènes et comment ces pétards et ce feu d’artifice ont pu rentrer dans le stade ? Ça, c’est toujours la même question. Est-ce qu’il y a une complicité au niveau du club ? Comment ça se passe ? Mais ce n’est pas possible » s’est agacé le journaliste qui couvre principalement les matchs de l’Olympique Lyonnais et de l’AS Saint-Etienne sur RMC. La Ligue de Football Professionnel va en tout cas prendre le problème à bras le corps et s’occuper du dossier de l’ASSE, qui écopera sans doute de grosses sanctions dans les semaines à venir. Des amendes et des fermetures de tribunes sont attendues.