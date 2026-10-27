Ces commentaires sur l’épouse d’Harry Kane la font vomir

Ces commentaires sur l’épouse d’Harry Kane la font vomir

Foot Europeen
parGuillaume Conte
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Margot Dumont n'a pas digéré les dérapages sexistes sur le physique de l'épouse d'Harry Kane, pendant la cérémonie du Ballon d'Or.
Ballon d’Or 2026, Harry Kane a peut-être aussi gagné le coeur des jurys par son humilité. L’attaquant du Bayern Munich a laissé parler Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans leur quête de séduire le public et les journalistes, et s’est concentré sur sa saison sportive. Après avoir porté l’Angleterre du mieux possible et avoir empilé les buts avec le club allemand, la légende de Tottenham est revenue chez lui, à Londres, pour soulever le Ballon d’Or. Pendant toute la soirée, il a été accompagnée par son épouse, Katie Goodland, qui a énormément compté dans la vie du footballeur.
Les deux amoureux se sont connus dans leur quartier de Chingford à l’est de Londres, sont allés à la même école, et ont même tous les deux posés sur une photo restée célèbre avec David Beckham. A ses bras pendant la cérémonie, l’épouse d’Harry Kane, coach sportive après des études dans ce domaine en Angleterre, a reçu malheureusement des remarques sexistes sur les réseaux sociaux, pour ceux qui la découvraient.
De quoi faire hurler Margot Dumont, clairement dégoutée de voir qu’en 2026, certains s’arrêtent encore au physique pour juger les gens, qui mériteraient mieux ou moins bien selon les standards réservées aux femmes principalement. « Je rêve du jour où on arrêtera sans arrêt de nous juger sur notre physique », a dénoncé la journaliste de Canal+, même si l’histoire entre les époux Kane a aussi très majoritairement été louée pour son côté compte de fées entre deux personnes qui se sont connus à l’âge de 5 ans, et ont désormais quatre enfants... et un Ballon d’Or.
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il y a faire tourner 3/4 mecs et changer quasi l'intégralité de ton équipe..; cherche pas tu peux pas tester mon grand, c'est toi le type pas credible pour le coup de pas admettre que Fonseca a balancé le match d'europa league...

Ballon d'Or : Cette révélation va achever Kylian Mbappé

Kane finit meilleur buteur de la saison, c'est encore mieux. Et c'est un joueur peut-être moins doué, mais plus complet que Mbappé. Il fait plus d'efforts défensifs, toute la saison, pas seulement un mois ou deux par an, il distribue aussi le ballon comme un 10. Et c'est un exemple de travail et d'humilité, de sens du collectif, des valeurs importantes pour gagner un Ballon d'Or. C'est donc mérité. Mais oui, tu as raison, Mbappé s'est sabordé avec sa campagne. Il l'aurait eu, sans cela.

Le Ballon d'Or de Kane est un scandale, l'oncle de Yamal se lâche

Sergio33, maintenant tu nous fais une dissertation sur la société pour éviter de parler de football 😂 Tu affirmes que Kane a été préféré pour son image plutôt que pour ses performances, mais tu n’apportes aucun élément pour le démontrer. Tu peux défendre Mbappé sans transformer sa deuxième place en sanction contre son « authenticité ». Ce matin, tu disais que « la vérité se trouve sur le terrain ». Alors compare leurs saisons, leurs performances et leur influence sur le jeu. Parce que « mon favori n’a pas gagné, donc la société récompense le paraître », c’est un procès d’intention, pas une analyse sportive. À force de parler de l’image de Kane pour minimiser son talent, tu fais exactement ce que tu reproches au jury.

OM : Dugarry voit clair dans le petit jeu de Genesio

voila j ai lu jusqu a ta phrase sur Abdelli qui sur ses 3 derniers matchs, et l homme du match. il est de retour a son vrai niveau, a marqué 3 buts sur ses 3 derniers matchs. bref... sinon Genesio a l spoir de remettre sur pieds Gomes et Maupay, et surtput pouvoir les vendre. donc les invisibiliser ne sert a rien. il a reussi avec Abdelli, pq pqs avec les 2 autres qui sont eux aussi de bons joueurs normalement

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