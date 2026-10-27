Ces commentaires sur l’épouse d’Harry Kane la font vomir

Margot Dumont n'a pas digéré les dérapages sexistes sur le physique de l'épouse d'Harry Kane, pendant la cérémonie du Ballon d'Or.

Ballon d’Or 2026, Harry Kane a peut-être aussi gagné le coeur des jurys par son humilité. L’attaquant du Bayern Munich a laissé parler Kylian Mbappé et Lamine Yamal dans leur quête de séduire le public et les journalistes, et s’est concentré sur sa saison sportive. Après avoir porté l’Angleterre du mieux possible et avoir empilé les buts avec le club allemand, la légende de Tottenham est revenue chez lui, à Londres, pour soulever le Ballon d’Or. Pendant toute la soirée, il a été accompagnée par son épouse, Katie Goodland, qui a énormément compté dans la vie du footballeur.

Les deux amoureux se sont connus dans leur quartier de Chingford à l’est de Londres, sont allés à la même école, et ont même tous les deux posés sur une photo restée célèbre avec David Beckham. A ses bras pendant la cérémonie, l’épouse d’Harry Kane, coach sportive après des études dans ce domaine en Angleterre, a reçu malheureusement des remarques sexistes sur les réseaux sociaux, pour ceux qui la découvraient.

De quoi faire hurler Margot Dumont, clairement dégoutée de voir qu’en 2026, certains s’arrêtent encore au physique pour juger les gens, qui mériteraient mieux ou moins bien selon les standards réservées aux femmes principalement. « Je rêve du jour où on arrêtera sans arrêt de nous juger sur notre physique », a dénoncé la journaliste de Canal+, même si l’histoire entre les époux Kane a aussi très majoritairement été louée pour son côté compte de fées entre deux personnes qui se sont connus à l’âge de 5 ans, et ont désormais quatre enfants... et un Ballon d’Or.