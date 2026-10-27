PSG : Khvicha Kvaratskhelia a été opéré au Qatar

Le PSG a donné des nouvelles de Khvicha Kvaratskhelia, lequel a été opéré de sa rupture des ligaments croisés au Qatar.

Absent lors de la cérémonie du Ballon d’or à Londres lundi soir, Khvicha Kvaratskhelia avait mieux à faire. Le Paris Saint-Germain indique sur son site officiel que l’ailier géorgien a été opéré de sa rupture des ligaments croisés à Doha. « Khvicha Kvaratskhelia a été opéré avec succès d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à l’hôpital ASPETAR de Doha, Qatar. Il va désormais débuter sa rééducation » écrit le club de la capitale sur son site internet. Place désormais à une très longue période de rééducation loin des terrains pour l’attaquant du PSG, qui sera absent au moins six mois.