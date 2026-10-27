Le PSG va envoyer une offre colossale au Barça

L’intérêt du PSG pour Fermin Lopez se confirme, à tel point que le club de la capitale préparerait une offre ferme au FC Barcelone pour le milieu de terrain espagnol de 23 ans.

Très actif lors du précédent mercato estival, le Paris Saint-Germain a en revanche fait le choix de n’apporter aucune modification à son entrejeu. Luis Enrique continue de faire confiance à Zaïre-Emery, Joao Neves, Fabian Ruiz et Vitinha ainsi qu’à Beraldo et Mayulu dans ce secteur de jeu. L’été prochain, il sera peut-être temps d’amener du sang neuf et un peu de concurrence et c’est la raison pour laquelle le PSG s’intéresse de près à Fermin Lopez.

Le PSG prêt à dégainer pour Fermin Lopez

Titulaire régulier d’Hansi Flick avec Barcelone même s’il n’est pas un indéboulonnable du onze de départ, l’international espagnol (10 sélections) de 23 ans plaît énormément à Luis Enrique. Une tendance confirmée par le journaliste Ekrem Konur, qui affirme sur X que le Paris Saint-Germain s’apprête à envoyer une offre ferme au Barça pour tenter de recruter celui dont la valeur marchande est estimée à 110 millions d’euros par Transfermarkt.

« Le Paris Saint-Germain prépare une offre pour le milieu de terrain offensif de Barcelone Fermin Lopez. Les champions de France suivent de près la situation de l'Espagnol et évaluent un possible transfert » détaille notre confrère. Ce dernier ajoute que Chelsea et Arsenal sont également très intéressés. Autant dire que la concurrence sera rude pour le PSG dans ce dossier, d’autant que Barcelone n’est pas non plus dans une optique de se séparer de Fermin Lopez, auteur de 4 buts et 3 passes décisives en Liga depuis le début de la saison.

Il faudra se montrer très convaincant, que ce soit sur le plan financier mais surtout sportif, pour convaincre Fermin Lopez de quitter son club formateur. Car même s’il n’a pas un rôle de titulaire indiscutable aux yeux d’Hansi Flick, le natif d’El Campillo bénéficie d’un temps de jeu important en Catalogne, où il est parfaitement intégré à l’équipe et adapté au style de jeu de l’entraîneur allemand.