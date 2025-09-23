ICONSPORT_271304_0198
Igor Miladinović

« L’ASSE fait peur » : La Ligue 2 n’a jamais vu ça

ASSE23 sept. , 11:00
parCorentin Facy
L’ASSE caracole en tête de la Ligue 2 après six journées. Les Verts sont de loin les grands favoris au titre et leur domination ne souffre d’aucune contestation dans un championnat trop facile pour eux.
Avec 4 victoires et 2 matchs nuls depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne est pour l’instant leader de la Ligue 2. Un démarrage réussi pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui s’est donnée les moyens de vite remonter en Ligue 1 en investissant plus de 25 millions d’euros sur le marché des transferts cet été. A l’instar du PSG en Ligue 1, l’ASSE peut-être l’épouvantail de la Ligue 2 cette saison. Cela ne serait en tout cas pas étonnant selon Romain Péchon, journaliste du 11 HDF et Ici Picardie, qui suit de près Amiens, 5e du championnat et qui reçoit ce mardi soir les Verts lors de la 7e journée.

« Aujourd’hui, l'ASSE fait peur. C’est une équipe avec une puissance offensive sans équivalent en Ligue 2. C’est le vrai test du début de saison. Mais Amiens aime ce genre de scénario : bloc bas, grosse rigueur défensive, et jouer les contres ou les coups de pied arrêtés. Ça avait marché contre Lorient l’an dernier » explique notre confrère, impressionné par le début de saison de Saint-Etienne, grand favori au titre selon lui. Avant de poursuivre.
« Par contre, jouer à domicile n’est pas un atout certain. L’atmosphère pourrait même tourner à l’avantage des Verts. Mais Amiens est une équipe qui peut piéger sur ce match. Même si, sur la durée, Sainté et Amiens ne jouent pas dans la même cour » analyse Romain Péchon sur le site Peuple Vert. Vainqueur de Clermont puis de Reims lors des deux dernières journées, l’ASSE, accrochée par Grenoble il y a trois semaines, tentera d’enchaîner avec un troisième succès de suite en Ligue 2. Un match pour lequel Eirik Horneland pourrait procéder à quelques ajustements dans son onze de départ.

Ligue 2

23 septembre 2025 à 20:30
Amiens SC
20:30
Saint-Étienne
Le onze probable de l’ASSE selon L’Equipe : Larsonneur, Bernauer, Lamba, Nadé, Annan, Jaber, Moueffek, Tardieu, Davitaschvili, Stassin, Cardona
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

ou pas

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Alors il faut beau aujourd en Alsace ??? Grillé le mytho .😂🤣

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Le marseillais d Alsace 😂🤣

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

mec je m'en tape de ce que tu penses depuis le temps tu devrais le savoir je commente ou je veut quand je veut que ce soit maintenant ou ds 5 ans tu captes la pleureuse tu seras peut etre interressant quand tu parleras foot et pas stats ou classement en bois ou faire ta pleureuse!! on le voit encore hier soir ou tu peste contre des hors jeu flagrant

Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma

C'est le métier qui rentre, il progressera.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading