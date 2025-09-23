L’ASSE caracole en tête de la Ligue 2 après six journées. Les Verts sont de loin les grands favoris au titre et leur domination ne souffre d’aucune contestation dans un championnat trop facile pour eux.

Avec 4 victoires et 2 matchs nuls depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne est pour l’instant leader de la Ligue 2. Un démarrage réussi pour l’équipe d’Eirik Horneland, qui s’est donnée les moyens de vite remonter en Ligue 1 en investissant plus de 25 millions d’euros sur le marché des transferts cet été. A l’instar du PSG en Ligue 1, l’ASSE peut-être l’épouvantail de la Ligue 2 cette saison. Cela ne serait en tout cas pas étonnant selon Romain Péchon, journaliste du 11 HDF et Ici Picardie, qui suit de près Amiens, 5e du championnat et qui reçoit ce mardi soir les Verts lors de la 7e journée.

« Aujourd’hui, l'ASSE fait peur. C’est une équipe avec une puissance offensive sans équivalent en Ligue 2. C’est le vrai test du début de saison. Mais Amiens aime ce genre de scénario : bloc bas, grosse rigueur défensive, et jouer les contres ou les coups de pied arrêtés. Ça avait marché contre Lorient l’an dernier » explique notre confrère, impressionné par le début de saison de Saint-Etienne, grand favori au titre selon lui. Avant de poursuivre.

« Par contre, jouer à domicile n’est pas un atout certain. L’atmosphère pourrait même tourner à l’avantage des Verts. Mais Amiens est une équipe qui peut piéger sur ce match. Même si, sur la durée, Sainté et Amiens ne jouent pas dans la même cour » analyse Romain Péchon sur le site Peuple Vert. Vainqueur de Clermont puis de Reims lors des deux dernières journées, l’ASSE, accrochée par Grenoble il y a trois semaines, tentera d’enchaîner avec un troisième succès de suite en Ligue 2. Un match pour lequel Eirik Horneland pourrait procéder à quelques ajustements dans son onze de départ.

Ligue 2 23 septembre 2025 à 20:30 Amiens SC 20:30 Saint-Étienne

Le onze probable de l’ASSE selon L’Equipe : Larsonneur, Bernauer, Lamba, Nadé, Annan, Jaber, Moueffek, Tardieu, Davitaschvili, Stassin, Cardona