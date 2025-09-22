ICONSPORT_271304_0040
Lucas Stassin

ASSE : Stassin « harcelé », son père lâche une bombe

ASSE22 sept. , 13:40
parCorentin Facy
Très courtisé durant le mercato, Lucas Stassin est finalement resté à l’AS Saint-Etienne. Une excellente nouvelle pour les Verts au vu du début de saison canon du Belge, déjà auteur de 3 buts en Ligue 2.
Tout juste de retour de blessure, Lucas Stassin compte déjà 3 buts et 1 passe décisive en seulement 216 minutes disputées en Ligue 2. En parvenant à conserver l’attaquant belge de 21 ans, l’AS Saint-Etienne a clairement frappé fort dans sa quête d’une remontée immédiate en Ligue 2. Les Verts auraient pourtant pu craquer durant le mercato, car les offres n’ont pas manqué pour Lucas Stassin. Même lorsque le marché des transferts était fermé dans les grands championnats européens, les offres continuaient d’arriver en provenance de Russie ou encore d’Arabie Saoudite.
L’ASSE a tenu bon et Lucas Stassin est désormais focus sur l’objectif des Verts. Interrogé par Le Progrès, son papa raconte que l’attaquant de Saint-Etienne est soulagé que le mercato soit enfin derrière lui. « Il m’appelait pour me dire qu’il ne réussissait pas à dormir. Son téléphone n’arrêtait pas de sonner, il était harcelé tous les jours. On lui proposait tout et n’importe quoi. Même moi qui connais le milieu, ce n’était pas évident à gérer. Et tous les jours, il m’appelait pour me dire qu’il était fatigué. C’était impossible d’être performant dans de telles conditions » raconte Stéphane Stassin au quotidien régional. Mais selon le père de l’attaquant de l’ASSE, ce dernier est désormais prêt à tout pour faire remonter Saint-Etienne dans l’élite et sa motivation est énorme.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs5
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit "Ok, je vais rester à Saint-Étienne, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter. Il a coupé ses cheveux (il allait chez le coiffeur tous les deux jours) et il a voulu prendre le numéro 9, histoire de dire qu’il était de nouveau là et concentré à 200 %. Le fait de les couper court, c’est aussi un message pour dire qu’un nouveau Lucas est là. Ce sont des petits détails, mais pour lui ça veut dire beaucoup » raconte le père du buteur belge. Les supporters de l’ASSE peuvent donc être rassurés, c’est sur un Lucas Stassin gonflé à bloc qu’ils vont pouvoir compter cette saison, avec l’espoir de voir le Belge finir meilleur buteur de Ligue 2 et artisan majeur de la remontée des Verts.
Loading