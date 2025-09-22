ASSE : Deux plaintes, les Verts expulsent Roland Romeyer

Si tout ne va pas dans le sens du PSG c'est leur manquer de respect. Mais si ça ne va pas dans le sens d'un autre club à la faveur du PSG, c'est de suite inadmissible. Mais pourquoi ce n'est pas la cérémonie du ballon d'or que l'on décalerait à mardi soir ?
Jamais je n'irais célébrer un joueur français en me trimbalant avec notre drapeau dans un stade au Brésil. J'ai du mal à comprendre ce type de nationalisme.
pour moi elle fonctionne
Donc le dernier conflit était quand Pape Diouf a envoyé les jeunes à Paris ? Finalement le "à charge de revanche" c'était maintenant pour l'OM. :)
Cela s'est arrêté vers 1 heure du matin.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
