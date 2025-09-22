ICONSPORT_103886_0045
roland romeyer

ASSE : Deux plaintes, les Verts expulsent Roland Romeyer

ASSE22 sept. , 8:40
parClaude Dautel
Co-président emblématique de l'AS Saint-Etienne jusqu'à la revente des Verts à Kilmer Sports, Roland Romeyer vient de perdre la présidence du Musée de l'ASSE et de Coeur-Vert. Deux plaintes ont précipité son départ.
Un peu plus d'un an après avoir vendu ses parts dans l'AS Saint-Etienne, tout comme Bernard Caïazzo, Roland Romeyer a assisté samedi à la victoire des Verts contre Reims (3-2) depuis les tribunes de Geoffroy-Guichard. Mais contrairement à d'habitude, c'est depuis la loge d'un sponsor qui l'avait invité que l'ancien homme fort de l'ASSE a vu cette rencontre, et pas depuis sa place en tribune présidentielle. Car comme le révèle L'Equipe, les nouveaux dirigeants stéphanois ont retiré la totalité de ses privilèges à Roland Romeyer, et notamment sa place dans le Chaudron, ainsi que sa voiture de fonction. Raison de cette sanction, deux plaintes déposées en juin dernier par des salariées de l'AS Saint-Etienne.

L'ASSE veut tourner la page et rapidement

On le sait, depuis quelques semaines, Roland Romeyer fait l'objet d'une enquête préliminaire « sous le chef de harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité ». Même s'il est toujours présumé innocent, l'ancien co-propriétaire de l'ASSE, âgé de 80 ans, a tout de suite été lâché par les actuels dirigeants des Verts. Résultat, Bernard Lions précise que Roland Romeyer n'est plus le président du musée des Verts et l’association ASSE Cœur-Vert. Deux fonctions qui lui permettaient d'avoir toujours un lien avec le club de sa vie, ce que Kilmer Sports ne voulait plus. Car depuis le rachat du club, l'ancien dirigeant stéphanois semblait avoir du mal à laisser totalement sa place. Mais c'est finalement pour des faits, supposés, plus graves que le divorce entre l'AS Saint-Etienne et Roland Romeyer est désormais acté, même si ce dernier a encore quelques parts sociales dans le capital du club, ce qui ne lui donne plus aucun droit.
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0279
OL

OL : Les 7,5ME les mieux dépensés du mercato

ICONSPORT_259996_0164
OM

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Fofana OL
Europa League

TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Emegha Strasbourg
RCSA

RCSA : Emegha fait taire les ultras, Strasbourg reste en crise

Fil Info

8:20
OL : Les 7,5ME les mieux dépensés du mercato
8:00
Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré
7:00
TV : Utrecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:00
RCSA : Emegha fait taire les ultras, Strasbourg reste en crise
22:55
Liga : Le Barça déroule et suit le Real
22:43
Serie A : L’Inter Milan sort la tête de l’eau
22:30
Ballon d'Or : Le Maroc complote contre Dembélé
22:00
OM : Il lâche une qualité et un gros défaut de De Zerbi
21:40
Le rugby foudroyé, Toulon est aussi sous les eaux

Derniers commentaires

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Si tout ne va pas dans le sens du PSG c'est leur manquer de respect. Mais si ça ne va pas dans le sens d'un autre club à la faveur du PSG, c'est de suite inadmissible. Mais pourquoi ce n'est pas la cérémonie du ballon d'or que l'on décalerait à mardi soir ?

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

Jamais je n'irais célébrer un joueur français en me trimbalant avec notre drapeau dans un stade au Brésil. J'ai du mal à comprendre ce type de nationalisme.

OL : Drapeau de l'Algérie arraché, sale histoire à Lyon

pour moi elle fonctionne

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Donc le dernier conflit était quand Pape Diouf a envoyé les jeunes à Paris ? Finalement le "à charge de revanche" c'était maintenant pour l'OM. :)

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Cela s'est arrêté vers 1 heure du matin.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading