ASSE : Deux plaintes, les Verts expulsent Roland Romeyer

Le PSG crache sur l’OM, Daniel Riolo est ulcéré

Si tout ne va pas dans le sens du PSG c'est leur manquer de respect. Mais si ça ne va pas dans le sens d'un autre club à la faveur du PSG, c'est de suite inadmissible. Mais pourquoi ce n'est pas la cérémonie du ballon d'or que l'on décalerait à mardi soir ?