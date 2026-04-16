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L'ASSE en Ligue 1, la promesse très attendue de Kilmer

ASSE16 avr. , 13:00
parCorentin Facy
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Très attachée à l’incroyable soutien populaire de ses abonnés, l’ASSE n’a pas prévu de faire flamber les prix en tribunes la saison prochaine, y compris en cas de montée des Verts en Ligue 1.
Deuxième de Ligue 2 avec seulement un point de retard sur Troyes, l’AS Saint-Etienne est en très bonne position pour remonter en Ligue 1 à l’issue de la saison. Les Verts peuvent compter sur un effectif de qualité et sur un entraîneur qui a réussi à relancer l’équipe depuis sa nomination au début de l’année 2026 en la personne de Philippe Montanier. En plus, l’AS Saint-Etienne peut toujours s’appuyer sur un public toujours aussi fidèle et nombreux à Geoffroy-Guichard, même en Ligue 2. Le site Peuple Vert rapporte que 97% des abonnés de la saison précédente ont souscrit un nouvel abonnement en tribunes pour l’exercice 2025-2026 malgré la relégation.
Une superbe preuve d’amour de la part des supporters de l’ASSE, lesquels seraient récompensés en cas de montée. Mais alors que Kilmer Sport n’hésite pas à augmenter le tarif de certaines places « premium » à Geoffroy Guichard, la crainte de voir les abonnements augmenter à leur tour existait dans les travées du Chaudron ces dernières semaines. Bonne nouvelle, la direction stéphanoise ne touchera pas au prix des abonnements, même en cas de montée en Ligue 1, selon le média spécialisé sur l’actualité de l’ASSE.

La promesse de l'ASSE à Geoffroy-Guichard

« Les abonnements ne devraient pas subir d'augmentation majeure si promotion en Ligue 1 il y a. Kilmer Sports semble avoir compris quelque chose d'essentiel : à Saint-Étienne, le Chaudron n'est pas un simple produit. C'est une communauté qui ne se monétise pas à tout prix. Pas question de se mettre les supporters à dos. Reste à le vérifier dans les faits au cours des mois à venir » explique Peuple Vert. Une très bonne nouvelle pour le public stéphanois, qui ne va faire que renforcer l’attachement des supporters à l’égard de leur club. Pour le propriétaire de l’ASSE, c’est aussi un excellent moyen de conserver l’approbation et le soutien des fans. Une opération gagnant gagnant qui demande néanmoins à être confirmée en cas de remontée des Verts dans l’élite.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
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18
Metz
152936202663-37

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