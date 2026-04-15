Ce joueur de l’ASSE qui affole la Ligue 2 au mercato

Incroyable , on tape chelsea 8-2 , Liverpool 4-0....j aurais jamais imaginé vivre une telle période avec le PSG.
Perso je le trouve bizarre dans ses sorties aériennes.... et dans la gestuelle j'attends encore avant de juger
Et ça pleure à chaude larmes pour un match reporté qui compte même plus vu qu'ils ont perdu contre leur grand rival Lillois ...
Aller les Bourgeois … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ah bon ? Vraiment ? 😳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Suite à ce qui sort concernant Flo Tardieu via Peuple Vert. Rien de nouveau sous le soleil, plusieurs clubs de Ligue 2 sont sur le milieu #ASSE. Montpellier a sondé en janvier dernier: destination qui a l’avantage de rapprocher le joueur de sa famille. #MHSC