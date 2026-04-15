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Ce joueur de l’ASSE qui affole la Ligue 2 au mercato

ASSE15 avr. , 10:00
parNathan Hanini
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Joueur d’expérience dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne, Florian Tardieu quittera le Forez à la fin de la saison. Si le MHSC compte signer le milieu de terrain, d’autres écuries de Ligue 2 sont également intéressées par le natif d’Istres.
Blessé au mollet depuis début mars, Florian Tardieu n’a qu’une envie, revêtir une dernière fois le maillot de l’AS Saint-Etienne cette saison. Le milieu de terrain de 33 ans va quitter le Forez à la fin de cet exercice 2025 – 2026 après trois saisons. Arrivé de Troyes à l’été 2023, le natif d’Istres ne sera pas prolongé à la fin de son bail cet été. Auteur d’une première partie de saison solide avec les Verts, l’ancien Sochalien ne compte pas prendre sa retraite de sitôt et veut se lancer un dernier défi. Le média Peuple Vert a révélé que Montpellier suivait de près le dossier pour tenter de le recruter libre dès le mois de juin.

Tardieu scruté par la Ligue 2

Le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne explique que le MHSC recherche de l’expérience au sein de son entrejeu et Florian Tardieu semble être le candidat tout trouvé. Peuple Vert précise que le club de la Paillade a une longueur d’avance sur la concurrence. Une information confirmée par Mohamed Toubache-Ter. « Montpellier l'a sondé en janvier dernier. Une destination qui a l’avantage de rapprocher le joueur de sa famille, » écrit-il sur X (anciennement Twitter).
Plusieurs autres formations de Ligue 2, dont les noms n’ont pas filtré, sont également sur le coup. Florian Tardieu ne sera pas le seul départ libre du côté de l’AS Saint-Etienne. Autre élément d’expérience, Brice Maubleu n’a pas encore eu de discussions concrètes avec le club du Forez. Le portier numéro deux dans la hiérarchie est lui aussi en fin de contrat cet été. Son intérim réussi ces dernières semaines pourrait convaincre les dirigeants de prolonger son bail.

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