Larsonneur viré au mercato, l'ASSE a tranché

L’AS Saint-Etienne lutte pour revenir dans l’élite du football français. Les Verts sont en bonne posture à quatre journées de la fin du championnat. La question du mercato se pose désormais. Les dirigeants stéphanois ont tranché pour le cas de Gautier Larsonneur.

À quatre journées de la fin du championnat de Ligue 2 , l’ AS Saint-Etienne est dans le bon wagon pour retrouver la Ligue 1. Le club du Forez compte trois points d’avance sur Le Mans, troisième et un de retard sur le leader, l’ESTAC. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a retrouvé de l’allant. Le technicien français est invaincu en championnat avec les Verts. Samedi dernier, Saint-Etienne s’est imposé face à Dunkerque enchainant une septième victoire en neuf rencontres. Absent depuis quelques matchs, Gautier Larsonneur a retrouvé sa place dans les cages de l’ASSE. L’intérim de Brice Maubleu s’est parfaitement déroulé. L’avenir des deux portiers est par ailleurs incertain, enfin jusqu’à ce mercredi.

Larsonneur, avenir fixé

Sur X (anciennement Twitter), Mohamed Toubache-Ter révèle que des discussions sont en cours concernant le deuxième gardien Brice Maubleu. Cependant, l’avenir de Gautier Larsonneur n’a jamais été remis en question. « En interne, Larsonneur n’est pas un sujet ! Confirmation d’être le numéro 1 en Ligue 1 comme en Ligue 2 ! » explique-t-il. Sous contrat jusqu’en 2028, l’expérimenté gardien et capitaine du navire vert sera le gardien des cages du club du Forez l’an prochain.

L'ASSE gardera Larsonneur... même en Ligue 1

Arrivé de Valenciennes à l’hiver 2023, le portier de 29 ans compte 119 apparitions sous le maillot des Verts. Concernant le cas Brice Maubleu, l’ancien Grenoblois est en fin de contrat cet été. Le portier de 36 ans souhaite poursuivre son aventure au club en tant que numéro 2. Il possède une option en cas de montée, mais l’ASSE a encore son mot à dire. Désormais, les hommes de Philippe Montanier devront valider la montée en Ligue 1 dans les prochaines semaines.