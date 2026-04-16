ASSE : Un énorme problème avec Stassin

En course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne prépare un recrutement ambitieux en cas de retour dans l’élite. Il ne s’agirait pas seulement de renforcer l’effectif. Comme l’été dernier, la direction va tenter de conserver ses meilleurs joueurs, à commencer par l’attaquant belge Lucas Stassin.

A ce rythme, l’AS Saint-Etienne fonce tout droit vers la Ligue 1. Les Verts, qui viennent de battre l’USL Dunkerque (2-1) samedi dernier, restent sur une série de neuf matchs consécutifs sans défaite (sept victoires et deux nuls). Le club stéphanois occupe toujours la deuxième place de Ligue 2 et se rapproche du leader Troyes, juste devant avec une seule longueur d’avance. La direction peut donc commencer à envisager la montée en fin de saison, avec le recrutement qui va avec.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Etienne prépare un mercato ambitieux en cas de retour dans l’élite. Des recrues de qualités sont envisagées. Mais surtout, les dirigeants ne comptent pas laisser filer leurs meilleurs joueurs, à commencer par Lucas Stassin (21 ans). La source affirme que l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 sera retenu et qu’il pourrait même recevoir une offre de prolongation. Reste à savoir si le Belge acceptera l’idée de se réengager avec les Verts. Ce n’est pas certain étant donné le scénario de l’été dernier.

Stassin déjà retenu l'été dernier

Pour rappel, Lucas Stassin, forcément refroidi après la relégation en Ligue 2, souhaitait profiter de sa popularité sur le marché des transferts pour quitter l’AS Saint-Etienne. L’ancien joueur de Westerlo, comme son coéquipier géorgien Zuriko Davitashvili, s’était heurté au refus catégorique de ses supérieurs et n’avait pas caché ses états d’âme. Lui qui craignait de perdre toute chance de disputer le Mondial 2026. Finalement, ses récents débuts avec les Diables Rouges lui ont prouvé le contraire. Suffisant pour l’inciter à rester et à prolonger son contrat ? Si des clubs plus ambitieux se manifestent, la tentation d’un départ pourrait bien réapparaître.