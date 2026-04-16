Lucas Stassin

ASSE : Un énorme problème avec Stassin

ASSE16 avr. , 9:00
parEric Bethsy
0
En course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne prépare un recrutement ambitieux en cas de retour dans l’élite. Il ne s’agirait pas seulement de renforcer l’effectif. Comme l’été dernier, la direction va tenter de conserver ses meilleurs joueurs, à commencer par l’attaquant belge Lucas Stassin.
A ce rythme, l’AS Saint-Etienne fonce tout droit vers la Ligue 1. Les Verts, qui viennent de battre l’USL Dunkerque (2-1) samedi dernier, restent sur une série de neuf matchs consécutifs sans défaite (sept victoires et deux nuls). Le club stéphanois occupe toujours la deuxième place de Ligue 2 et se rapproche du leader Troyes, juste devant avec une seule longueur d’avance. La direction peut donc commencer à envisager la montée en fin de saison, avec le recrutement qui va avec.
Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’AS Saint-Etienne prépare un mercato ambitieux en cas de retour dans l’élite. Des recrues de qualités sont envisagées. Mais surtout, les dirigeants ne comptent pas laisser filer leurs meilleurs joueurs, à commencer par Lucas Stassin (21 ans). La source affirme que l’attaquant sous contrat jusqu’en 2028 sera retenu et qu’il pourrait même recevoir une offre de prolongation. Reste à savoir si le Belge acceptera l’idée de se réengager avec les Verts. Ce n’est pas certain étant donné le scénario de l’été dernier.

Stassin déjà retenu l'été dernier

Pour rappel, Lucas Stassin, forcément refroidi après la relégation en Ligue 2, souhaitait profiter de sa popularité sur le marché des transferts pour quitter l’AS Saint-Etienne. L’ancien joueur de Westerlo, comme son coéquipier géorgien Zuriko Davitashvili, s’était heurté au refus catégorique de ses supérieurs et n’avait pas caché ses états d’âme. Lui qui craignait de perdre toute chance de disputer le Mondial 2026. Finalement, ses récents débuts avec les Diables Rouges lui ont prouvé le contraire. Suffisant pour l’inciter à rester et à prolonger son contrat ? Si des clubs plus ambitieux se manifestent, la tentation d’un départ pourrait bien réapparaître.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs27
Buts10
Passes décisives5
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Daniel Riolo, journaliste RMC
TV

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Medina ICONSPORT_361265_0213
OM

OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement

ICONSPORT_364346_0294
PSG

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Fil Info

16 avr. , 10:30
Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »
16 avr. , 10:00
OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement
16 avr. , 9:40
PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris
16 avr. , 9:20
Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole
16 avr. , 8:40
OL : « Endrick l’enfant gâté », un Lyonnais l'atomise
16 avr. , 8:20
L’UEFA dope le PSG avec 120 ME cash
16 avr. , 8:00
OM : La clause qui peut faire sauter Habib Beye cet été
16 avr. , 00:00
CL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour
16 avr. , 00:00
EL : Programme TV et résultats des quarts de finale retour

Derniers commentaires

L’OL n’a même pas les moyens de payer Yaremchuk

Vu la débilité de Fonseca à passer son temps à toujours faire tout à l'envers il y a de grandes chances qu'il demande à lever l'option d'achat pour la fraude Yaremchuk en se disant que Himbert ne rentrera qu'à la 85ème minute si il se blesse. Sinon ce clown farfelu et frileux trouvera bien 3 défenseurs à faire rentrer pour se retrouver à 8 derrière

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

Mbappé joue aussi dans un Real qui n est pas au niveau... C est loin des standards de ce club

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

"Le PSG est en 1/2 pour la 3eme année de suite en LDC, là encore mieux que n'importe quel club en Europe." pourquoi a ton avis? Bien sur du a son niveau. la dessus pas de soucis, mais sinon?

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading