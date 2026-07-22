PSG : Dembélé à Al-Hilal, négociations en cours

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Ousmane Dembélé fait l’objet d’un très fort intérêt de la part de l’Arabie Saoudite. Al-Hilal a pris contact avec l’entourage du Ballon d’Or pour un transfert cet été.

Ousmane Dembélé sera-t-il toujours Parisien la saison prochaine ? C’est le souhait de Luis Enrique et de Luis Campos, lesquels espèrent convaincre le Ballon d’Or de prolonger son contrat au PSG. Néanmoins, le flou est total pour l’instant quant à l’avenir de l’international français. Et pour cause, l’Arabie Saoudite fait les yeux doux à l’attaquant de 29 ans. Le journaliste Sacha Tavolieri l’annonce : Al-Hilal est déterminé à recruter Ousmane Dembélé cet été. A deux ans de la fin de son contrat, le numéro 10 du Paris SG est accessible et le géant de Saudi Pro League ne veut pas passer à côté d’une telle occasion.

« Al-Hilal FC pousse désormais pour réaliser une autre signature marquante et a entamé des premières demandes d'informations pour Ousmane Dembélé » écrit sur son compte X le journaliste de SkySports, avant de poursuivre. « Après Crysencio Summerville, les géants saoudiens veulent ajouter un autre ailier de classe mondiale. Des premiers contacts ont eu lieu avec les représentants de Dembélé. Si le joueur donne son feu vert, Al-Hilal ouvrira alors des négociations avec le PSG qui souhaite prolonger le Ballon d’Or 2025 » détaille notre confrère. Autrement dit, le géant saoudien d’Al-Hilal a bien l’intention de poursuivre son écrit sur son compte X le journaliste de SkySports, avant de poursuivre.détaille notre confrère. Autrement dit, le géant saoudien d’Al-Hilal a bien l’intention de poursuivre son mercato de feu avec Ousmane Dembélé.

Al-Hilal passe à l'attaque pour Dembélé

Après avoir claqué plus de 80 millions d’euros pour acheter Crysencio Summerville à West Ham, Al-Hilal s’attaque donc à l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France. Un sacré dossier qui risque bien d’animer le mercato du club Bleu et Rouge. Luis Campos s’en serait certainement bien passé, lui qui doit déjà gérer au mieux le cas Bradley Barcola. L’ailier formé à l’OL, lui aussi en fin de contrat en juin 2028, n’a toujours pas prolongé et fait l’objet d’un intérêt de plus en plus fort de Liverpool mais surtout d’Arsenal. Deux dossiers épineux que le Paris SG va devoir négocier de la meilleure façon pour s’éviter un chamboulement total de son secteur offensif lors de ce mercato estival.