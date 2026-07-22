Arsenal sort du silence sur le cas Saliba

William Saliba, qui a disputé la Coupe du monde avec une grosse blessure au dos, est de retour à Arsenal. Le club londonien a donné des nouvelles de l’international français dans un communiqué officiel.

« William Saliba est de retour parmi nous après avoir participé à la Coupe du monde, où il a joué un rôle essentiel dans le parcours de la France jusqu'en demi-finale de la compétition. Des examens complémentaires réalisés par des spécialistes à son retour à Londres cette semaine ont confirmé qu'il souffrait d'une blessure au dos qui nécessitera une période de rééducation. Le champion d’Angleterre en titre confirme que William Saliba , qui sera absent plusieurs semaines, ne se fera pas opéré et va suivre un programme de rééducation spécialisé.

Des évaluations approfondies ont conclu que la chirurgie n'est pas recommandée, mais que William devrait maintenant entamer un programme de convalescence encadrée. La rééducation de William débutera immédiatement, avec une prise en charge continue de sa blessure, et son indisponibilité devrait être prolongée. Tous les efforts sont déployés pour soutenir William et lui permettre de retrouver la pleine forme au plus vite » écrit Arsenal sur son site officiel ce mercredi soir.