Arsenal sort du silence sur le cas Saliba

Un article qui résume les rumeurs récentes, des soit disants contacts mais rien de neuf au final. En résumé, du vent.
Bien vu. Si c'est du blabla pour Lyon et pour les autres, pas de raison que ça ne soit pas le cas pour le PSG.
Pas de "bla bla bla" quand il s agit du PSG ?
Tu parles de Benzema ?...
Screene mon post et on le ressort en fin de saison
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BREAKING: Arsenal confirm William Saliba has a back injury that requires rehabilitation but no surgery. It forced him off in France's World Cup semi-final loss to Spain. Saliba will be out for "an extended period". "Extensive assessments have concluded that surgery is not