Barcola malheureux au PSG, Arsenal débarque

Bradley Barcola est toujours annoncé sur le départ du PSG. L’ailier du club de la capitale ne manque pas de prétendants, dont Arsenal, qui est prêt à passer à l’action.

Le Paris Saint-Germain va bientôt entrer dans le vif de son mercato estival. Parmi les dossiers les plus importants figure celui de Bradley Barcola. L’international français n’a pas demandé à quitter le PSG , mais souhaite étudier les différentes propositions qui vont lui être soumises.

De son côté, le champion d’Europe reste déterminé à prolonger son contrat. L’avenir de Bradley Barcola demeure donc très incertain, à un moment charnière de sa carrière. En Premier League, Liverpool suit toujours sa situation, tout comme Arsenal, qui cherche à rebondir après l’échec de la piste menant à Morgan Rogers, parti à Chelsea.

Barcola, Arsenal y croit

Selon les informations de Sky Sports, les Gunners réfléchissent en effet à formuler une offre capable de convaincre le PSG de céder son ailier. D’après le média britannique, Barcola est plus accessible que jamais, lui qui ne souhaiterait pas revivre une saison dans un rôle de remplaçant lors des grandes affiches européennes, d’autant plus si Yan Diomandé venait à rejoindre le club parisien.

Le Paris Saint-Germain ne compte toutefois pas brader son joueur et réclame près de 150 millions d’euros pour envisager un transfert. Reste à savoir si le club londonien sera prêt à investir une telle somme pour recruter l’international français.

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Des discussions devraient prochainement avoir lieu entre le clan Barcola et les dirigeants parisiens afin d’évoquer l’avenir du joueur. Arsenal apparaît en tout cas comme un prétendant sérieux dans ce dossier, encore loin d’être bouclé.

Les Gunners ambitionnent de continuer à dominer la Premier League la saison prochaine, mais ont encore plusieurs chantiers à mener sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif de Mikel Arteta, après avoir échoué à recruter Morgan Rogers.