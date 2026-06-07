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Deux ans à l'ASSE sans convaincre, il prend la porte

ASSE07 juin , 16:00
parCorentin Facy
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Recruté par l’ASSE en Serbie pour 3 millions d’euros à l’été 2024, Igor Miladinovic ne s’est jamais imposé à Saint-Etienne. L’heure est sans doute venue pour le milieu de terrain de 22 ans de quitter le Forez.
Depuis l’arrivée de Kilmer Sport aux commandes de l’AS Saint-Etienne, le club forézien tente des coups avec des jeunes joueurs à fort potentiel dans des championnats mineurs en Europe. Certains ont été très judicieux et l’exemple Lucas Stassin vient toute suite en tête. Le buteur belge est la grosse satisfaction du recrutement de l’ASSE depuis deux ans. On ne peut pas en dire autant d’Igor Miladinovic.
Le milieu de terrain serbe de 22 ans, recruté à son club formateur de Cukaricki il y a deux ans, n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire. Ses mauvaises performances lors de la fin de saison 2025-2026 en Ligue 2 laissent clairement augurer qu’un départ est devenu inévitable selon le site spécialisé Peuple Vert. D’autant que le joueur d’1m70 n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028) à Saint-Etienne.
« En 24 mois sous le maillot vert, Miladinovic n'a jamais enchaîné. Dall'Oglio, Horneland puis Montanier ne lui ont pas fait confiance comme titulaire régulier. Son contrat court jusqu'en juin 2028, mais l'ASSE a désormais les coudées franches en Ligue 2 pour recruter un vrai milieu de terrain avec un tout autre niveau d'exigence. À 23 ans, Miladinovic a le temps de relancer sa carrière ailleurs » note le média spécialisé avant de conclure.

Miladinovic invité à quitter l'ASSE

« Ses dernières prestations contre Troyes et Rodez où il est clairement impliqué sur des pertes de balle qui ont couté des buts, lui ont fait perdre le peu de crédit qu'il lui restait aux yeux des supporters. Miladinovic et l'ASSE, une histoire faite pour s'arrêter cet été ? » s’interrogent nos confrères. Un départ inévitable qu’il va maintenant falloir concrétiser en fonction des offres qui arriveront ou pas sur le bureau des dirigeants de l’ASSE lors du prochain mercato. Pour le club forézien, l’objectif est en tout cas de passer un cap au milieu de terrain avec des joueurs d’un calibre supérieur pour viser la montée en Ligue 1 la saison prochaine.
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Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera Paris par Qatar ville. Mdr

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continuez a prendre les supporter pour des vache a lait, adieu veau vache cochon, perso je vais même pas regarder celle-ci

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