OM : Par ici la sortie, Balerdi poussé dehors

Forfait pour la Coupe du monde à cause d’une blessure au mollet, Leonardo Balerdi a retrouvé les terrains. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille s’entraîne à nouveau avec ses coéquipiers. Mais sa situation n’a pas changé puisque l’Argentin reste sur le départ.

Les dernières semaines ont été douloureuses pour Leonardo Balerdi. Contraint de quitter l’Albiceleste juste avant le début du Mondial 2026, l’international argentin a dû soutenir ses coéquipiers à distance jusqu’à la finale perdue contre l’Espagne (1-0 ap) dimanche. Encore un moment difficile pour le défenseur central de l’Olympique de Marseille qui s’est néanmoins consolé à la Commanderie.

Ce mercredi, le Marseillais a repris l’entraînement collectif. Le cadre revenu en France il y a deux semaines avait déjà commencé à s’entraîner à part. Preuve que Leonardo Balerdi se met dans les meilleures conditions pour bien commencer la saison, mais pas forcément sous le même maillot. La situation n’a pas changé, prévient RMC, qui confirme que l’ancien capitaine reste sur le départ. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre et d’alléger sa masse salariale. C’est pourquoi le transfert d’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif ferait du bien aux finances. Bruno Genesio a d’ailleurs compris la situation du club phocéen.