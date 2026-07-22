Petkovic a chaud aux fesses, l'Algérie vise Renard

Hervé Renard pourrait rapidement rebondir après sa courte expérience avec la Tunisie lors de la Coupe du monde. Plusieurs sélections sont déjà intéressées par son profil.

La Tunisie avait fait appel à Hervé Renard en urgence il y a quelques semaines, alors que la sélection nord-africaine était en grande difficulté lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Habitué aux missions périlleuses, l’ancien entraîneur du LOSC n’a toutefois pas réussi à inverser la tendance.

Désormais, Hervé Renard souhaite relever un défi plus stable et s’inscrire dans un projet sur le long terme. Comme souvent au cours de sa carrière, c’est une nouvelle fois vers une sélection nationale qu’il va se tourner. Il faut dire que les prétendants ne manquent pas, compte tenu de son expérience et de son palmarès XXL sur le continent africain.

Hervé Renard, du beau monde à ses trousses

Foot Mercato, l’Algérie fait notamment partie des équipes intéressées par son profil. Vladimir Petkovic est fragilisé après la Coupe du monde décevante des Fennecs et pourrait prochainement céder sa place. La science du jeu et le côté fédérateur de Hervé Renard plaisent beaucoup. D’après les dernières informations de, l’Algérie fait notamment partie des équipes intéressées par son profil. Vladimir Petkovic est fragilisé après la Coupe du monde décevante des Fennecs et pourrait prochainement céder sa place. La science du jeu et le côté fédérateur de Hervé Renard plaisent beaucoup.

D’autres sélections africaines sont également à l’affût, comme l’Afrique du Sud et le Sénégal. En Asie, la Corée du Sud souhaite aussi accélérer les discussions afin de convaincre le technicien français. Hervé Renard devra donc rapidement faire un choix concernant la suite de sa carrière.

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Après avoir dirigé la Tunisie et le Maroc, il pourrait ainsi prendre les commandes de l'autre grande nation du Maghreb. Un projet qui ne manquerait pas de passion et d’attentes autour de lui.

À noter que Hervé Renard connaît déjà l’Algérie puisqu’il a entraîné l’USM Alger en 2011, avant de prendre en charge la sélection de Zambie avec tout le succès qui a suivi lors de cette collaboration.