Priorité défense, l'ASSE recrute
Ian Cathro souhaite renforcer l'ASSE

L'ASSE annonce un dossier urgent pour lancer son mercato

ASSE15 juin , 22:00
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne n'a pas l'intention de se rater la saison prochaine et pour cela, Kilmer Sports a donné le veu vert pour faire un recrutement judicieux. Et une priorité aurait déjà été établie par le board stéphanois afin d'aider Ian Cathro dans sa mission.
Errare humanum est, perseverare diabolicum. L'ASSE le sait, si l'échec dans la course à la montée peut être pardonné une fois, il ne le sera pas une deuxième fois. Pour donner à son nouvel entraîneur les moyens de parvenir à ramener Saint-Etienne en Ligue 1, les dirigeants stéphanois ne reculeront pas devant la dépense lors du mercato. Mais, avant cela, il faut fixer des priorités pour renforcer un effectif qui a montré ses limites en fin de saison. Et c'est sur le plan défensif que les choses devaient bouger en premier du côté de Geoffroy-Guichard. En effet, estimant que le seul Kévin Pedro ne suffisait pas, l'AS Saint-Etienne serait déjà en quête d'un latéral droit révèle Mohamed Toubache-Ter.

L'ASSE bouge déjà pour renforcer sa défense

L'insider ne cite aucun nom, mais en réponse à un de ses abonnés stéphanois, il confirme que ce latéral froid devrait logiquement venir d'un pays du nord de l'Europe. « Sainté a besoin d’avoir un effectif large. Tu ne peux pas démarrer une saison avec seulement Pedro (...) C’est une réflexion qu’a votre board et votre cellule de recrutement qui revient tout doucement de vacances », explique Mohamed Toubache-Ter. La priorité numéro 1 des responsables de l'AS Saint-Etienne était de trouver un nouvel entraîneur, et c'est désormais chose faite. Il faut désormais savoir si l'ASSE demandera l'avis de l'heureux élu, Ian Cathro, avant de recruter des renforts supplémentaires, ou bien s'ils feront des choix de leur côté, en espérant que cela convienne à l'entraîneur écossais. Philippe Montanier, qui était arrivé au coeur du mercato d'hiver, n'avait pas eu son mot à dire, et cela a peut-être coûté cher à l'AS Saint-Etienne.

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