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ASSE : Stassin et Davitashvili partent, du lourd arrive

ASSE15 juin , 9:20
parCorentin Facy
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Les départs de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili ne font plus de doute à l’ASSE, qui sait qu’il sera difficile de les retenir une saison de plus en Ligue 2. Le club stéphanois s’active pour les remplacer.
L’été dernier, l’AS Saint-Etienne avait bataillé pour conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili dans leur effectif. Sans surprise, l’attaquant belge et l’international géorgien avaient demandé à quitter le club pour ne pas avoir à jouer une saison complète en Ligue 2. Les deux attaquants stéphanois étaient courtisés mais les dirigeants du club forézien avaient finalement tenu bon en refusant toutes les propositions pour Stassin et Davitashvili.

Deux départs qui ne font pas de doute

Un an plus tard, l’ASSE a raté la montée en Ligue 1 lors des barrages face à Nice et va devoir batailler une saison de plus en deuxième division. Il sera cette fois très difficile de retenir les deux stars offensives du club comme le souligne le site Peuple Vert, souvent bien informé. « Les deux plus grosses individualités des Verts, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, semblent plus que jamais sur le départ » confirme le média, qui souligne toutefois que ces deux départs potentiels seront compensés.
Les dirigeants stéphanois sont déjà en train d’y travailler. « Plusieurs arrivées sont donc à prévoir. L'ASSE est d'ores et déjà très active sur le marché au poste d'ailier gauche et de buteur. Moins pour celui d'ailier droit, où Irvin Cardona, Nadir El Jamali voire Augustine Boakye peuvent évoluer » souligne le média, pour qui l’AS Saint-Etienne va se renforcer sur les postes d’avant-centre et de buteur en cas de départs de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili dans les prochaines semaines.

Qui pour remplacer Stassin et Davitashvili ?

Reste maintenant à voir si la direction stéphanoise parviendra à trouver des joueurs d’un niveau équivalent. Cela ne sera pas simple au vu du rendement du Belge et du Géorgien, impeccables en Ligue 2 la saison dernière et qui auraient sans doute aimé être mieux accompagnés pour permettre à l’ASSE de remonter en Ligue 1. D’autant plus qu’en cas d’accession à l’élite, Stassin et Davitashvili auraient peut-être accepté de rester dans le Forez une saison de plus.
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L'Uruguay interdit d'entrer aux Etats-Unis à 24h de son match

j'attends avec impatience la réaction de Bielsa.

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Il c est plutôt pas encaissé, si c'était en pl ça va être quoi alors ?

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euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Aulas il aurait mis a 100 M parce que le marché des transferts a beaucoup augmenté, l inflation augmente tu est au courant ou pas ? On dirait que tu a pas l air de comprendre, aujourd'hui un lacazette il aurait coûté entre 80 a 100 M

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Correction c'est 6 mois d'arrêt

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