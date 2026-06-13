ICONSPORT_247094_0080
Pierre Ekwah

ASSE : Cathro doit déjà gérer un fiasco

ASSE13 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’ASSE ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Verts devront notamment prendre une décision rapide concernant Pierre Ekwah.
L’AS Saint-Étienne sera une nouvelle fois candidate à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts ont échoué de peu il y a quelques semaines contre Nice et souhaitent désormais se donner les moyens de rebondir. Cela passera notamment par un mercato estival réussi. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro, devra prendre ses premières décisions importantes, notamment dans le dossier Pierre Ekwah. Le milieu de terrain ne semble pas destiné à poursuivre l’aventure dans le Forez, lui qui avait été prêté à Watford pour terminer la saison dernière et qui ne veut plus porter le maillot des Verts.
Pour rappel, le joueur n'avait pas apprécié que l'ASSE lève son option d'achat alors que le club venait d'être relégué en Ligue 2.

Pierre Ekwah, l'ASSE est dans le dur 

Toujours est-il que Watford, peu convaincu par les prestations du natif de Massy, ne va pas tenter de recruter l'ancien joueur de Sunderland cet été. Un retour à l'AS Saint-Étienne parait aujourd'hui impossible au vu de ses relations tendues avec certains supporters et plusieurs joueurs du vestiaire stéphanois.

Lire aussi

L'ASSE en grand danger avec son meilleur joueurL'ASSE en grand danger avec son meilleur joueur
Pour rappel, les Verts avaient recruté Ekwah pour environ 6 millions d’euros. Le joueur de 24 ans est aujourd’hui évalué à environ 2 millions d’euros. L’ASSE ne devrait donc pas récupérer son investissement initial, et ce dossier devient une véritable épine dans le pied pour le club. Reste à savoir si une équipe se manifestera pour tenter de relancer Pierre Ekwah. Les Verts auront besoin de stabilité et de sérénité s’ils veulent atteindre leurs objectifs la saison prochaine. Cela s’inscrit pleinement dans le projet porté par Kilmer Sports, qui ambitionne plus que jamais de ramener Saint-Étienne dans l’élite du football français.
Articles Recommandés
ICONSPORT_368195_0053
Mondial 2026

Déjà un scandale Endrick au Brésil, l'OL pris à témoin

ICONSPORT_283671_0115
OL

Bidstrup à l’OL jusqu’en 2031, c’est bouclé

ICONSPORT_366586_0527
OM

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Bradley Barcola buteur avec le PSG
PSG

Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose

Fil Info

14 juin , 14:00
Déjà un scandale Endrick au Brésil, l'OL pris à témoin
14 juin , 13:40
Bidstrup à l’OL jusqu’en 2031, c’est bouclé
14 juin , 13:20
Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros
14 juin , 13:00
Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose
14 juin , 12:40
Mondial 2026 : La Turquie s'explique après son fiasco
14 juin , 12:20
OL : Afonso Moreira a donné son accord à Leverkusen !
14 juin , 12:00
OM : Bruno Genesio l'a réclamé, un renfort dit oui à Marseille
14 juin , 11:30
EdF : Face au Sénégal, un cauchemar va hanter les Parisiens
14 juin , 11:00
OM : Papin et Tapie, de poignants aveux

Derniers commentaires

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

oui c'est que des conneries de spéculations journalistique sa

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Même plus envie d'en rire. Place à la pitié

Greenwood à la Roma, l’OM humilié avec 18 millions d'euros

Il faut rien lâcher, je préfère une relégation en L2 que de bradé greewood, greewood c'est au moins 80 M au même prix que Gordon a étais vendu au barca

Bidstrup à l’OL jusqu’en 2031, c’est bouclé

comme déjà dit excellente nouvelle

OM : Bruno Genesio l'a réclamé, un renfort dit oui à Marseille

vous connaissais la différence entre un con est un lyonnais le con de temps en temps il ce repose lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading