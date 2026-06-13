ASSE : Cathro doit déjà gérer un fiasco

L’ASSE ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Verts devront notamment prendre une décision rapide concernant Pierre Ekwah.

L’ AS Saint-Étienne sera une nouvelle fois candidate à la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts ont échoué de peu il y a quelques semaines contre Nice et souhaitent désormais se donner les moyens de rebondir. Cela passera notamment par un mercato estival réussi. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro, devra prendre ses premières décisions importantes, notamment dans le dossier Pierre Ekwah. Le milieu de terrain ne semble pas destiné à poursuivre l’aventure dans le Forez, lui qui avait été prêté à Watford pour terminer la saison dernière et qui ne veut plus porter le maillot des Verts.

Pour rappel, le joueur n'avait pas apprécié que l'ASSE lève son option d'achat alors que le club venait d'être relégué en Ligue 2.

Pierre Ekwah, l'ASSE est dans le dur

Toujours est-il que Watford, peu convaincu par les prestations du natif de Massy, ne va pas tenter de recruter l'ancien joueur de Sunderland cet été. Un retour à l'AS Saint-Étienne parait aujourd'hui impossible au vu de ses relations tendues avec certains supporters et plusieurs joueurs du vestiaire stéphanois.

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Pour rappel, les Verts avaient recruté Ekwah pour environ 6 millions d’euros. Le joueur de 24 ans est aujourd’hui évalué à environ 2 millions d’euros. L’ASSE ne devrait donc pas récupérer son investissement initial, et ce dossier devient une véritable épine dans le pied pour le club. Reste à savoir si une équipe se manifestera pour tenter de relancer Pierre Ekwah. Les Verts auront besoin de stabilité et de sérénité s’ils veulent atteindre leurs objectifs la saison prochaine. Cela s’inscrit pleinement dans le projet porté par Kilmer Sports, qui ambitionne plus que jamais de ramener Saint-Étienne dans l’élite du football français.