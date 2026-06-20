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Sohaib Naïr

L'ASSE active une piste énorme en défense

ASSE20 juin , 10:40
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE espère jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 2. Pour renforcer leur effectif, les Verts ont notamment des vues sur Sohaib Naïr.
L'AS Saint-Étienne est passée tout près de la montée en Ligue 1 la saison dernière et ne compte pas laisser filer une nouvelle occasion. Les dirigeants stéphanois savent que le mercato estival sera déterminant. Plusieurs joueurs importants sont annoncés sur le départ, et le club devra réaliser de bons coups pour rester compétitif.
Parmi les pistes étudiées figure Sohaib Naïr, solide défenseur central de Guingamp. Selon les informations de L'Écho de l'Armor et de l'Argoat, le joueur de 24 ans est toujours dans les petits papiers des dirigeants stéphanois. L'AS Saint-Etienne avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, sans parvenir à convaincre l'En Avant Guingamp de le laisser partir au vu de son statut.

L'ASSE revient à la charge pour Naïr

Pour s'attacher les services du natif de Saint-Denis, les pensionnaires de Geoffroy-Guichard devront débourser au minimum 2 millions d'euros. Un investissement peu conséquent et qui pourrait permettre aux Verts de renforcer un secteur défensif essentiel dans la course à la montée.
Le dossier Sohaib Naïr pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. L'international algérien disposerait ainsi d'une belle opportunité pour franchir un cap important dans sa carrière. De son côté, l'AS Saint-Étienne souhaite rapidement dessiner les contours de son futur effectif.

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Ian Cathro, le nouvel entraîneur stéphanois, affiche de grandes ambitions pour la saison à venir. Le mercato des Verts ne fait que commencer et d'autres mouvements sont attendus dans le Forez. Face à une concurrence qui s'annonce particulièrement relevée en Ligue 2, Saint-Étienne devra envoyer des signaux forts pour affirmer ses ambitions de retour dans l'élite du football français. Reste à savoir si la mayonnaise prendra pour un effectif qui risque de pas mal changer lors de ce mercato.
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