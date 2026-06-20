L'ASSE active une piste énorme en défense

Le salaire n’est pas le plus important, tu devrais le savoir avec ton troupeau de chèvres bien payées , très bien payées pour se retrouver en Europa Ligue… 😁🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C’est exactement ça … 👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Il aurait le 4ème salaire à l'OL, derrière les Tolisso, Niakhaté, Mangala, effectivement peut-être trop...il est arrivé pour 22M€ et devrait repartir pour une trentaine, ça pouvait le faire à l'époque de Textor (Niakhaté ou Nuamah arrivent pour ce prix-là)^^ mais là..
ça me rappelle milla à l'époque qui s'imposait dans l'equipe du Cameroun grace au president
40-45 On ne va jamais trouver un pigeon pour acheter ce fantome.La pire erreur de casting de toute l'histoire du PDG avec Jesé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading