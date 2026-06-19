L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme

L'AS Saint-Etienne assume son statut de candidat à la montée directe en Ligue 1, et pour cela Ivan Gazidis promet de faire les efforts financiers qu'il faut pour renforcer l'effectif de Ian Cathro. Mais les Verts se trompent peut-être totalement de stratégie.

Depuis que Kilmer Sports a racheté l'ASSE au duo Romeyer-Caïazzo, le mercato stéphanois a été intense, même si sportivement cela n'a pas apporté grand-chose aux Verts. Du côté de la cellule recrutement de Saint-Etienne, on cherche visiblement à dénicher des pépites dans une stratégie qui varie entre le trading et la data. Et justement, après deux saisons, il s'avère que cela ne fonctionne pas réellement pour l'AS Saint-Etienne, ce qui n'empêche pas Ivan Gazidis de faire confiance aux mêmes hommes et à la même méthode. Pour Olivier Dall'Oglio, qui avait fait remonter les Verts en Ligue 1 avant de se faire virer ensuite par Kilmer Sports, en misant uniquement sur la data, il y a plus à perdre qu'à gagner pour l'ASSE. Et le technicien de donner sa vision des choses.

Il a fait remonter l'ASSE et sait de quoi il parle