Le président de l'AS Saint-Etienne doit préparer l'avenir
Ivan Gazidis, le patron de l'ASSE

L'ASSE prend un risque énorme, il tire déjà le signal d'alarme

ASSE19 juin , 9:00
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne assume son statut de candidat à la montée directe en Ligue 1, et pour cela Ivan Gazidis promet de faire les efforts financiers qu'il faut pour renforcer l'effectif de Ian Cathro. Mais les Verts se trompent peut-être totalement de stratégie.
Depuis que Kilmer Sports a racheté l'ASSE au duo Romeyer-Caïazzo, le mercato stéphanois a été intense, même si sportivement cela n'a pas apporté grand-chose aux Verts. Du côté de la cellule recrutement de Saint-Etienne, on cherche visiblement à dénicher des pépites dans une stratégie qui varie entre le trading et la data. Et justement, après deux saisons, il s'avère que cela ne fonctionne pas réellement pour l'AS Saint-Etienne, ce qui n'empêche pas Ivan Gazidis de faire confiance aux mêmes hommes et à la même méthode. Pour Olivier Dall'Oglio, qui avait fait remonter les Verts en Ligue 1 avant de se faire virer ensuite par Kilmer Sports, en misant uniquement sur la data, il y a plus à perdre qu'à gagner pour l'ASSE. Et le technicien de donner sa vision des choses.

Il a fait remonter l'ASSE et sait de quoi il parle

S'exprimant sur Youtube, dans le podcast de Carton Rouge TV, l'ancien entraîneur stéphanois est cash. « La data aujourd'hui fait partie du foot professionnel, c'est quelque chose de très bien. On arrive à avoir plein de renseignements sur un joueur, sur l'équipe. Mais c'est l'excès de data qui n'est pas bon. On ne mise que là-dessus. Si on ne prend pas en compte l'aspect humain, on fait une erreur. On prend des risques. Un joueur, ce n'est pas un numéro. Un joueur, c'est un homme. C'est quelqu'un qui a des émotions et qui le vit différemment. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre en équation », fait remarquer Olivier Dall'Oglio. Il n'est toutefois pas certain que du côté des dirigeants stéphanois on entende ce message pourtant très clair. Car une nouvelle fois, Kilmer Sports s'intéresse à des jeunes prospects, qui sont probablement d'excellent footballeurs, mais ne connaissent pas la formidable bataille qu'il faut mener pour remonter en Ligue 1.
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Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻‍♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻‍♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!

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C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !

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