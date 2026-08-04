Rennes a définitivement tranché pour Estéban Lepaul

A 26 ans, la carrière d'Estéban Lepaul pourrait entrer dans une nouvelle dimension, l'attaquant du Stade Rennais étant désormais chuchoté comme l'une des possibles surprises de la première liste de Zinedine Zidane. En attendant, le club breton n'écoutera aucune offre pour le joueur arrivé d'Angers l'an dernier.

A la surprise générale, Estéban Lepaul a terminé meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée avec cinq buts d'avance, rien que ça, sur Panichelli et Greenwood. De quoi justifier les 11,5 millions d'euros déboursés par le Stade Rennes pour le faire venir du SCO. Dans la foulée d'une saison éblouissante, l'avant-centre de 26 ans, passé dans sa jeunesse par l'Olympique Lyonnais mais qui n'avait pas été conservé, est déjà d'une efficacité énorme lors des matchs de préparation, puisqu'il a marqué six buts dont un triplé contre Galatasaray, rien que ça.

Au moment où certains observateurs pensent que Zinedine Zidane pourrait donner sa chance à l'attaquant français en équipe de France, les dirigeants rennais sont décidés à conserver celui qui pourrait devenir la nouvelle star de la Ligue 1 et pourquoi pas des Bleus. Histoire de ne pas perdre trop de temps, le club breton a même fait passer le message par son entraîneur.

Rennes ne lâchera pas son buteur vedette

Selon L'Équipe, du côté du Stade Rennais on résistera aux offres qui arriveront inévitablement pour Estéban Lepaul, lequel sera bien à la disposition de Franck Haise la saison prochaine. Ce dernier l'a confié au quotidien sportif, il n'y a aucune raison que son buteur s'en aille avant la fin du mois d'août. « Je crois que les choses sont très claires. Estéban a prolongé en juin. S’il n’avait pas voulu cette prolongation, il ne l’aurait pas faite. Il a été clair, il a envie de faire cette saison-là, d’en faire une encore plus belle que la saison précédente et de découvrir l’Europe. Un départ n’est pas du tout d’actualité, on est très aligné là-dessus et il n’y a pas de discussion à ce sujet », a prévenu l'entraîneur du Stade Rennais histoire de mettre un terme aux supputations sur l'avenir d'Estéban Le Paul.