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Reyna signe 5 ans à Strasbourg (officiel)

RCSA04 août , 11:07
parHadrien Rivayrand
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Le RC Strasbourg a officialisé ce mardi l’arrivée de Giovanni Reyna. L’international américain s’est engagé avec le club alsacien pour un contrat de cinq saisons. Pour s’offrir le natif de Sunderland, Strasbourg a déboursé 3 millions d’euros. Une belle opération pour un talent brut qui devra désormais retrouver de la régularité en Ligue 1.
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Franchement... tu devrais mieux regarder ta petite équipe qui maintenant ne peut plus payer un joueur plus de 100 000 euros brut par mois. 😏

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Kylian Mbappé : - Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 avec 10 buts, - Meilleur buteur de l'Histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts (en 22 matchs), - Meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, - Meilleur buteur de la Champions League avec 15 buts, Et surtout... un record qu'aucun joueur n'a jamais réalisé dans l'histoire de la Coupe du Monde... c'est d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde deux fois consécutivement. Alors oui.... Kylian Mbappé mérite de remporter le Ballon d'Or.

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