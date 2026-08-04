OM : Un buteur à 4ME quitte tout pour signer à Marseille

L’OM est à la recherche d’opportunités cet été sur le marché des transferts. Le profil de Denis Bouanga plaît beaucoup à la direction phocéenne.

L’Olympique de Marseille n’a toujours recruté aucun joueur alors que le mois d’août vient de débuter. Les supporters et observateurs du club phocéen s’interrogent forcément sur la direction prise par la nouvelle direction.

Mais la situation est désormais claire pour l’ OM : plusieurs ventes doivent impérativement être réalisées afin de soulager des finances toujours fragiles. Les différentes instances ne feront aucun cadeau aux Marseillais et Grégory Lorenzi en est bien conscient. Si des départs sont donc encore attendus, l’OM travaille également en interne pour renforcer son secteur offensif. Et Denis Bouanga pourrait bien être l’un des profils ciblés.

Bouanga, la belle idée de l'OM au mercato ?

But Football Club, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, qui évolue aujourd’hui au Los Angeles FC, est intéressé par le projet marseillais et par la possibilité de retrouver la Selon les dernières informations de, l’ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, qui évolue aujourd’hui au Los Angeles FC, est intéressé par le projet marseillais et par la possibilité de retrouver la Ligue 1 . Des premiers échanges positifs auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties.

Pierre-Emerick Aubameyang a notamment vanté les qualités de l’OM auprès de son ami Bouanga. Encore sous contrat avec le club américain jusqu’en 2028, l’attaquant gabonais est estimé à environ 4 millions d’euros.

Ce dossier ne pourra toutefois avancer qu’en cas de départ d’Igor Paixão, courtisé en Premier League. À défaut, les dirigeants marseillais devront trouver un accord avantageux avec la formation américaine afin de parvenir à boucler l’opération.

Si l’OM éprouve des difficultés à finaliser ses dossiers, les Phocéens disposent néanmoins de pistes concrètes susceptibles d’apporter une réelle plus-value à l’effectif de Bruno Genesio. Le nouvel entraîneur marseillais devra se montrer patient avant de voir son équipe prendre forme. Et ce scénario n’était sans doute pas celui imaginé par Genesio, qui doit déjà composer avec une énorme pression sur les épaules.