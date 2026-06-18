Medhy Lutin Zidée reste à l'ASSE

L'ASSE verrouille une première signature offensive

ASSE18 juin , 18:00
parClaude Dautel
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Les clubs ne se font aucun cadeau concernant les joueurs qui signent un premier contrat professionnel. Mais, dans cette bataille, l'ASSE vient de réussir à conserver Medhy Lutin Zidée, jeune ailier de 18 ans. Une satisfaction pour les dirigeants stéphanois.
L'AS Saint-Etienne a beau avoir échoué dans sa mission, à savoir remonter en Ligue 1, les Verts sont toujours capables de retenir leurs meilleurs jeunes. Et tandis que Montpellier voit le PSG et l'OM se battre pour Adam El Boughlamy, un joueur formé au club, l'ASSE a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Medhy Lutin Zidée, un jeune ailier de 18 ans arrivé au centre de formation des Verts il y a trois ans en provenance de Montfermeil, un club qui travaille avec Sainté. Ce jeudi, Medhy Lutin Zidée s'est en effet engagé jusqu'en 2029 avec l'AS Saint-Etienne.
« Je suis très heureux et je ressens beaucoup de fierté aujourd'hui, en signant mon premier contrat professionnel, ici, au sein de mon club formateur. Je pense aux coachs et aux dirigeants qui m'ont fait confiance, et je les remercie. Je dois désormais leur la rendre. Le chemin ne s'arrête pas là. Énormément de travail se dresse devant moi pour avoir l'honneur de porter ce maillot Vert dans le monde professionnel », a confié le jeune attaquant stéphanois, dont les supporters pensent le plus grand bien comme on le constate sur les réseaux sociaux suite à cette signature.
Loïc Perrin, directeur sportif de Saint-Etienne s’est évidemment réjoui de cette signature : « Medhy a des qualités très fortes de percussion et de vitesse. C’est ce qui le décrit le plus. Il a progressé au sein du Centre de Formation depuis quelques années et a mérité, par son travail, cette signature professionnelle aujourd’hui. Comme tout jeune joueur, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avec détermination et abnégation. Son objectif est désormais d’aller s’entraîner avec les professionnels, et nous observerons à quelle vitesse il avance. Nous serons là pour l’accompagner le mieux possible et le mettre dans les meilleures conditions. À lui de nous montrer jusqu’où il veut aller ! »
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Sergio souvent imité mais jamais égalé dans la bêtise humaine, on oublie parfois que c'est un cancre inculte aussi.... Mais je salue l'effort pour démontrer à quel point il est ridicule..

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Faut vraiment être stupide pour croire les merdias qui disent depuis plus d'une semaine que Moreira part a Leverkusen

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Y a 3 sergio en fait, fais le tri.. lui c est l original dans les 2 sens du terme😀

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Le mec va revenir frais et dispo l'an prochain, dans pubalgie , prêt pour une prépa normale. Le clubs qui l'aura fera une bonne affaire.

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