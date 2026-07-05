L'ASSE accepte de vendre deux joueurs cruciaux

L'ASSE accepte de vendre deux joueurs cruciaux

ASSE05 juil. , 13:30
parCorentin Facy
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Joueurs historiques de l’ASSE, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek sont susceptibles de quitter le club cet été. Le club stéphanois ne s’opposera pas à leurs départs en cas de belle offre.
Tout proche de monter en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne va finalement devoir batailler une nouvelle saison en Ligue 2 lors de la saison 2026-2027. L’objectif fixé au nouvel entraîneur Ian Cathro est évidemment de monter mais pour cela, quelques ajustements sont nécessaires au sein de l’effectif. Des renforts sont attendus mais pour cela, il faut aussi faire de la place et finaliser quelques départs. Deux joueurs formés au club pourraient notamment faire leurs valises lors de l’intersaison selon le site Peuple Vert, à savoir Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé.
« Ils disposent d'un bon de sortie durant ce mercato. Les deux joueurs ont fait savoir à leurs dirigeants qu'ils souhaitaient relever un nouveau défi. Une demande entendue par le club, qui comprend leur besoin de découvrir un autre environnement après les nombreuses déceptions vécues ces dernières saisons » écrit le média spécialisé. Peuple Vert ajoute qu’en interne, le départ des deux joueurs a été accepté. Le club stéphanois estime que Nadé et Moueffek ont connu suffisamment d’échecs à Saint-Etienne et que leur usure mentale pourrait avoir un impact néfaste sur le reste du groupe dans l’optique d’une opération montée en Ligue 1.

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« Les clubs intéressés devront donc s'entendre avec les dirigeants stéphanois pour un transfert définitif ou imaginer un prêt assorti d'une option d’achat » ajoute le média spécialisé. Les deux joueurs sont encore sous contrat pour deux ans (juin 2028) et il faudra donc passer à la caisse pour les recruter. Mickaël Nadé est valorisé par Transfermarkt à hauteur de 3 millions d’euros tandis que le site spécialisé estime Aïmen Moueffek aux alentours de 2 millions d’euros.
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