Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

L’OL n’en a pas fini avec son mercato estival et devra notamment vendre un cadre. Les Gones auront vraisemblablement le choix entre Pavel Šulc et Malick Fofana.

L’Olympique Lyonnais rêve en très grand en ce début de saison. Les Gones pourraient bien prendre part à la prochaine Ligue des champions en cas de victoire face à Fenerbahce lors du barrage retour la semaine prochaine. Le résultat de cette rencontre pourrait ensuite conditionner la suite du mercato estival de l’ OL . Car Lyon connaît toujours des difficultés financières et se doit de faire rentrer des liquidités. Cela signifie donc qu’au moins un joueur à forte valeur marchande devra encore être sacrifié.

L'OL a encore un gros problème à gérer au mercato

Selon les informations du Progrès, Pavel Šulc et Malick Fofana sont directement concernés. Les deux joueurs sont en effet très courtisés et le départ de l’un ou de l’autre pourrait permettre à l’OL de renflouer grandement ses caisses. Paulo Fonseca ne veut pour l’instant rien précipiter, surtout concernant le Belge. Le Portugais souhaite encore pouvoir compter sur lui, notamment pour tenter de valider la qualification en Ligue des champions. Tout peut encore se passer à l’OL en cette fin de mercato estival et tout le monde retient quelque peu son souffle. Le départ de Šulc ou de Fofana avant la rencontre retour contre Fenerbahce serait assurément un gros coup dur pour les ambitions lyonnaises.

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