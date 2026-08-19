PSG : Mbaye à Liverpool, la mauvaise nouvelle tombe

PSG : Mbaye à Liverpool, la mauvaise nouvelle tombe

PSG19 août , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a encore pas mal de dossiers à régler en cette fin de mercato estival. Parmi eux figure celui concernant Ibrahim Mbaye, qui souhaite quitter le navire francilien le plus rapidement possible.
Le Paris Saint-Germain a dû procéder à quelques retouches dans son secteur offensif cet été. Certains joueurs souhaitaient bénéficier de davantage de temps de jeu ailleurs et ont donc demandé à partir. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In. Les deux joueurs ont trouvé preneur et ont sans doute inspiré certains de leurs coéquipiers. Car Ibrahim Mbaye fait également partie de ceux qui souhaitent quitter le PSG dans les prochains jours. L’international sénégalais ne manque en plus pas de prétendants. En Angleterre, il se dit depuis plusieurs semaines que Liverpool est disposé à faire une offre pour rafler la mise dans ce dossier. Mais tout pourrait bientôt capoter...

Mbaye, Liverpool va lâcher l'affaire ? 

Selon les informations du Mail Sport, les Reds devraient en effet abandonner la piste menant à Ibrahim Mbaye. Le média précise que cet intérêt n’était qu’exploratoire et que le club de la Mersey n’a jamais trouvé d’accord avec le joueur, contrairement à ce qui avait pu être annoncé récemment. Pour rappel, le Paris Saint-Germain réclame plus de 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Si Liverpool devrait donc passer à autre chose, d’autres clubs pourraient prochainement passer à l’action pour tenter d’enrôler le joueur du Paris Saint-Germain.

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En plus de Mbaye, le Paris Saint-Germain doit également gérer le dossier Bradley Barcola. Liverpool est encore dans le coup, mais ne souhaite pas s’aligner sur les exigences parisiennes concernant l’ancien joueur de l’OL. Ces dernières heures, il se dit que 140 millions d’euros pourraient finalement suffire pour convaincre le PSG de vendre Barcola à Liverpool. Reste à savoir si les pensionnaires d'Anfield seront réceptifs...
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Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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65M ???? Dingue

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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Bisiness is business ! On va recuperer en vente de maillots aux IS Kang in lee style. C’est sur qu’on vendra plus qu’à Dakkar avec Mbaye ...

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