PSG : Mbaye à Liverpool, la mauvaise nouvelle tombe

Le PSG a encore pas mal de dossiers à régler en cette fin de mercato estival. Parmi eux figure celui concernant Ibrahim Mbaye, qui souhaite quitter le navire francilien le plus rapidement possible.

Le Paris Saint-Germain a dû procéder à quelques retouches dans son secteur offensif cet été. Certains joueurs souhaitaient bénéficier de davantage de temps de jeu ailleurs et ont donc demandé à partir. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In. Les deux joueurs ont trouvé preneur et ont sans doute inspiré certains de leurs coéquipiers. Car Ibrahim Mbaye fait également partie de ceux qui souhaitent quitter le PSG dans les prochains jours. L’international sénégalais ne manque en plus pas de prétendants. En Angleterre, il se dit depuis plusieurs semaines que Liverpool est disposé à faire une offre pour rafler la mise dans ce dossier. Mais tout pourrait bientôt capoter...

Mbaye, Liverpool va lâcher l'affaire ?

Selon les informations du Mail Sport, les Reds devraient en effet abandonner la piste menant à Ibrahim Mbaye. Le média précise que cet intérêt n’était qu’exploratoire et que le club de la Mersey n’a jamais trouvé d’accord avec le joueur, contrairement à ce qui avait pu être annoncé récemment. Pour rappel, le Paris Saint-Germain réclame plus de 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur. Si Liverpool devrait donc passer à autre chose, d’autres clubs pourraient prochainement passer à l’action pour tenter d’enrôler le joueur du Paris Saint-Germain.

En plus de Mbaye, le Paris Saint-Germain doit également gérer le dossier Bradley Barcola. Liverpool est encore dans le coup, mais ne souhaite pas s’aligner sur les exigences parisiennes concernant l’ancien joueur de l’OL. Ces dernières heures, il se dit que 140 millions d’euros pourraient finalement suffire pour convaincre le PSG de vendre Barcola à Liverpool. Reste à savoir si les pensionnaires d'Anfield seront réceptifs...