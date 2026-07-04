L'ASSE et Nantes entrent en guerre pour le même joueur

L'ASSE et Nantes entrent en guerre pour le même joueur

Ligue 204 juil. , 11:40
parClaude Dautel
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La Ligue 2 compte deux clubs historiques du football français, l'ASSE et le FC Nantes, lesquels n'auront qu'un but la saison prochaine, remonter en Ligue 1. Et ce n'est probablement pas un hasard, ils sont actuellement intéressés par la signature du même joueur.
Entre une formation stéphanoise qui a échoué dans sa mission pour remonter en Ligue 1, et des Canaris qui ne veulent pas s'installer durablement en Ligue 2, la saison prochaine s'annonce musclée en L2. Si les deux clubs ont décidé de changer d'entraîneur (Cathro à l'ASSE et Der Kazarian au FC Nantes), ils vont également se renforcer cet été, et avec des joueurs ayant des profils similaires. C'est ainsi que les Verts et Nantes sont tentés par la signature du même joueur, à savoir Killian Corredor, l'ancien attaquant de Rodez désormais installé en Allemagne et plus précisément à Darmstadt. Il y a quelques jours, l'intérêt de l'AS Saint-Étienne pour Killian Corredor avait été évoqué, mais L'Equipe révèle que les Kita sont également entrés dans la danse.

Nantes et l'ASSE en concurrence frontale

Le quotidien sportif précise de son côté que le club allemand est prêt à donner un bon de sortie à son attaquant qui a été formé et s'est révélé avec Rodez en Ligue 2. Mais pour laisser partir Killian Corredor, Darmstadt réclame une indemnité de transfert à hauteur de 2 millions d'euros. Un tarif conséquent pour un club de Ligue 2, mais que les dirigeants stéphanois et nantais sont prêts à dépenser pour faire revenir en France celui qui sort d'une saison à 5 buts en Bundesliga 2. De son côté, Killian Corredor est favorable à un retour en France, même si c'est en Ligue 2. Conscient de cette concurrence pour le joueur de 25 ans, Darmstadt reste serein et attend que les prix grimpent encore un peu avant de dire oui à l'un des clubs français, les dirigeants allemands ayant bien compris que Saint-Étienne et Nantes ne se feront aucun cadeau sur le marché des transferts.
K. Corredor

K. Corredor

FranceFrance Âge 25 Attaquant

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2026
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C est faux ce n est pas vrai.

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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

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VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

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Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

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Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

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