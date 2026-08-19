Une défense Meïté-Cornelius contre Strasbourg, l'OM panique

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem
Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.
65M ???? Dingue
Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.
Bisiness is business ! On va recuperer en vente de maillots aux IS Kang in lee style. C’est sur qu’on vendra plus qu’à Dakkar avec Mbaye ...
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Salut la #TeamOM! Les infos de La Commanderie à deux jours du début de la saison de L1. Absents: Balerdi et Kondogbia. Aguerd est là. Timber suspendu. Vélodrome à guichets fermés. OM-Strasbourg à vivre sur @ici_provence vendredi dès 20h45. #OM @OM_Officiel