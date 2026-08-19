Une défense Meïté-Cornelius contre Strasbourg, l'OM panique

Une défense Meïté-Cornelius contre Strasbourg, l'OM panique

OM19 août , 21:20
parCorentin Facy
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L’OM affronte Strasbourg vendredi en ouverture de la 1ère journée de Ligue 1 et Bruno Genesio a certainement des maux de tête pour savoir quelle défense centrale il alignera face aux Alsaciens.
A moins de 48 heures du match entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg, l’incertitude est totale quant au onze de départ que Bruno Genesio alignera contre les Alsaciens. Dans le secteur offensif, il n’y a pas trop de doute à avoir. Aligné contre l’Atlético de Madrid lors du dernier match amical au Vélodrome, le quatuor composé de Paixao, Harit, Gomes et Gouiri tient la corde. En défense en revanche, c’est le grand flou. Medina est parti au Bayer Leverkusen tandis qu’Aguerd revient tout juste de blessure. Enfin, Balerdi a été ménagé à l’entraînement mercredi tout comme Kondogbia.
De quoi faire craindre un scénario catastrophe aux supporters de l’OM, dont certains imaginent déjà un improbable duo composé de Bamo Meïté, de retour de prêt à Lorient cet été et de Derek Cornelius, qui sort d’une saison mitigée au Glasgow Rangers. « La charnière de l'extrême contre Strasbourg », « Premier match et tu bricoles déjà .. je vais rien dire mais bon… », « Pas grave puisque selon certains Balerdi est le pire joueur de l’histoire du club ! On va donc gagner 5-0 », « Ça va se finir en Hojbjerg Cornelius mamamia… » ou encore « Kondo nous lâche quand on a vraiment besoin de lui. Comme d'habitude. Meité 20min pendant la préparation et Aguerd 0 min. Cornelius absent Bref encore des soucis avec la défense » peut-on lire sur X, où les supporters de l’OM ne masquent pas leurs inquiétudes.
La dernière séance d’entraînement ce jeudi avant l’ouverture de la saison face à Strasbourg permettra à Bruno Genesio et à son staff de lever les derniers doutes quant aux joueurs incertains.
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Derniers commentaires

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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65M ???? Dingue

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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