L’OL met un gros coup de pression à son public

Après avoir tenu le choc dans une ambiance volcanique en Turquie face à Fenerbahçe (1-1), l’OL espère pouvoir compter sur un public tout aussi bouillant à Lyon pour le match retour dans une semaine.

L’Olympique Lyonnais n’était pas favori mardi à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de Fenerbahçe, une équipe redoutable composée de stars comme Greenwood, Kanté, Skriniar, Aké ou encore Guendouzi. Dans une ambiance incandescente en Turquie, les hommes de Paulo Fonseca ont dominé les débats et ont ramené un excellent match nul (1-1) dans l’optique du match retour. Il n’y a plus qu’à espérer que sportivement, Loïs Openda et ses coéquipiers parviendront à réaliser un second match de ce niveau pour espérer une qualification en Ligue des Champions

Le site spécialisé Olympique et Lyonnais appuie sur un point important pour y parvenir : l’ambiance du Groupama Stadium. Car après avoir été confronté à un public très hostile en Turquie, les Gones espèrent être soutenus comme il se doit à Décines. « L'OL s'est sorti de l'enfer stambouliote avec ce nul (1-1), en ayant toutes les cartes en mains pour se qualifier en Ligue des champions. Une victoire à Décines mercredi prochain et l'objectif sera rempli. Plus facile à dire qu'à faire, mais le club rhodanien compte sur le soutien de toute une ville et de tout un stade » écrivent nos confrères, puis de conclure.

« Si le parcage visiteurs sera bien plus rempli au Parc OL qu'à Istanbul, l'OL veut revenir la même soirée que face au Sparta Prague. Tout en limitant les risques de confrontation avec des supporters turcs, annoncés à près de deux mille » peut-on lire. Une ambiance hostile pour l’adversaire sans débordement ni affrontement en tribunes, c’est tout ce dont rêve l’OL mercredi soir en barrage retour de Ligue des Champions afin d’arracher sa qualification. Le message est passé, aux supporters lyonnais de jouer le jeu à présent.