L1 : PSG-Rennes au Roazhon Park, c’est confirmé

Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment
moqueur , le footeux ! à ce que je vois !
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PSG-Rennes va être inversé : l'affiche de la première journée de Ligue 1 ne se disputera pas au Parc des Princes ➡️ l.lequipe.fr/L9C