L1 : PSG-Rennes au Roazhon Park, c’est confirmé

Comme pressenti plus tôt dans la soirée, le match de la 1ère journée entre le PSG et Rennes initialement prévu au Parc des Princes se disputera finalement au Roazhon Park.

Prévue ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes, l’affiche de la 1ère journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais se disputera finalement au Roazhon Park. L’Equipe confirme que l’inversion a été validée au cours des dernières heures après de nouveaux échanges entre les deux clubs et les instances. La raison de cette inversion : la pelouse impraticable du Parc des Princes pour accueillir dignement cette première belle affiche de la saison de Ligue 1.