PSG : 3 matchs fermes, la LFP sanctionne durement Nuno Mendes

Julien Duranville, l’OL crie déjà au flop en interne

Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment mais apres je te suis il peut tres bien exploser avec de la confiance