PSG : 3 matchs fermes, la LFP sanctionne durement Nuno Mendes

on peut aussi tres bien dire que pour le moment ce qu'il a montré n'est pas terrible non?
Matchs amicaux de préparation : 4 buts inscrits (dont un doublé express contre Baumberg et un but face à Genk) et au moins 1 passe décisive (pour Christian Kofane).
PSG demande ... PSG a !
ah bon ! tout droit ! hum hum !
Afonso Moreira sur les matchs de prepa tu voyais deja le potentiel et on demandait tous a ce qu'il rentre .... meme a droite ... la t as pas trop envi de voir duranville tant ce qu'il propose est vraiment faible .. hamdani a bien plus de talent .. du moins il en a montré bien plus pour le moment mais apres je te suis il peut tres bien exploser avec de la confiance
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Trois matchs de suspension ferme pour Nuno Mendes après son rouge lors du Trophée des Champions @CulturePSG #PSG