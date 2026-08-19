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Le Barça oublie Alvarez, l'heureux élu joue à Milan

Liga19 août , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le FC Barcelone ne signera pas Julian Alvarez cet été. Les Catalans doivent donc changer leur fusil d’épaule et ont jeté leur dévolu sur une autre piste du côté de l’Inter.
Le Barça a toujours pour objectif de recruter un attaquant cet été lors du mercato. Le club catalan désirait plus que tout mettre la main sur Julian Alvarez. Mais l’Atlético Madrid ne veut pas entendre parler d’un départ de l’international argentin, malgré son envie de quitter le club. Si le Barça a tout tenté pour parvenir à un accord avec l’Atlético, il n’en sera finalement rien et l’Argentin devrait débuter la saison sous les couleurs madrilènes. Les champions d’Espagne vont donc passer à autre chose et tenter de recruter un autre numéro 9. Ce dernier pourrait également être argentin...

Lautaro Martinez prochain attaquant du FC Barcelone ? 

Selon les dernières informations de Jijantes FC, le FC Barcelone s’est en effet mis en tête de recruter Lautaro Martinez. L’avant-centre de l’Inter ne sera également pas facile à attirer. Les Lombards ne sont pas vraiment vendeurs et Martinez est encore sous contrat à Milan jusqu’en juin 2029. Pour s’offrir Lautaro Martinez, le Barça devra débourser au minimum 85 millions d’euros. Apparemment, pas de quoi refroidir les Catalans, bien décidés à frapper fort cet été sur le marché des transferts.

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Il faut dire que les pensionnaires du Camp Nou ont perdu deux attaquants cet été : Robert Lewandowski et Ferran Torres. Les Catalans recherchent donc une valeur sûre capable de leur garantir des buts dans toutes les compétitions. Reste à savoir si Lautaro Martinez sera l’heureux élu à l’approche de la fin du mercato estival. Le temps presse pour toutes les équipes, qui doivent encore peaufiner leur effectif avant le début des choses sérieuses. C'est le cas du Barça, qui voudra tout rafler cette saison.
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Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

Sulc ou Fofana, l'OL obligé d'en sacrifier un

Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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65M ???? Dingue

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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