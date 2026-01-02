ICONSPORT_279864_0046

L'ASSE accepte de payer une fortune pour ce joueur

L’ASSE souhaite profiter de ce mercato hivernal pour se renforcer, avec une priorité clairement définie, la signature d’un milieu de terrain.
Après avoir lâché 25 millions d’euros l’été dernier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne souhaitent remettre ça au mois de janvier. Il n’est pour l’instant pas question de dépenser une telle somme une seconde fois dans l’année. Mais, selon les informations du Progrès, la direction stéphanoise a bien l’intention d’être active, avec une priorité réellement définie. Le quotidien régional l’affirme, Saint-Etienne souhaite se renforcer au milieu de terrain.
Dans ce secteur de jeu, le cas Pierre Ekwah a plombé les Verts, qui souhaitent par conséquent se renforcer avec un joueur du profil d’Enzo Bardeli. Dunkerque ne veut toutefois pas lâcher son milieu de terrain, et cela même s’il ne lui reste plus que six mois de contrat. Peu importe pour l’ASSE, qui ne désespère pas et qui souhaite un joueur du même profil pour compléter l’effectif à la disposition d’Eirik Horneland. Le Progrès est par ailleurs très cash sur le fait que Kilmer Sports est prêt à investir lourdement pour atteindre son objectif lors de ce mercato.

L'ASSE veut un milieu du profil de Bardeli 

« Le club stéphanois aura les moyens d’investir en quantité. Même en ayant déjà sorti le chéquier cet été » expliquent notamment nos confrères. L’AS Saint-Etienne souhaite par ailleurs être à l’affût d’une éventuelle opportunité sur le poste de latéral, que ce soit à droite ou à gauche alors que les recrues estivales Ferreira et Annan ont un apport « en deçà des espérances », ce qui incite la direction à être attentive. En revanche, le possible départ de Djylian N’Guessan, qui est courtisé par Chelsea, ne sera pas compensé.

Tout comme ceux d’ailleurs d’Yvann Maçon et de Dylan Batubinsika, qui sont très peu utilisés par Eirik Horneland. Le média explique par ailleurs que les cas Florian Tardieu et Brice Maubleu, en fin de contrat à la fin de la saison, n’ont pas encore été tranchés. Enfin, le gardien Sander Tangvik (22 ans) de Rosenborg est une piste sérieuse pour l’été prochain. L’ASSE a donc plusieurs dossiers sur le feu et sera encore une fois l’attraction n°1 du mercato en Ligue 2. Reste à voir quelle somme sera cette fois investie par le board stéphanois.
