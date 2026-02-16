OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

ICONSPORT_294000_0155

Brillant depuis son arrivée à l’OL, Endrick suscite l’intérêt de nombreux clubs anglais dont Chelsea ou encore Tottenham et Arsenal. Mais son avenir est déjà scellé selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano.
En inscrivant cinq buts sous les couleurs de l’OL en l’espace de six matchs, Endrick a déjà marqué les esprits en France… et bien au-delà. Le Real Madrid se félicite du prêt pour l’instant très concluant de sa star brésilienne en Ligue 1. Les clubs de Premier League sont également impressionnés puisque selon la presse britannique, Tottenham, Chelsea et Arsenal sont très intéressés par Endrick au point d’envisager de soumettre une offre au Real Madrid cet été pour tenter de recruter l’ancienne star de Palmeiras.
Il faudra néanmoins un sacré tremblement de terre pour qu’Endrick quitte la Casa Blanca lors du prochain mercato. Et pour preuve, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé que c’est bel et bien au Real Madrid que jouera l’actuel n°9 de l’OL en 2026-2027. « Le Real Madrid a clairement fait savoir qu'il ne serait ni prêté ni vendu la saison prochaine » a confirmé Fabrizio Romano dans des propos relayés par le site Defensa Central.

Endrick au Real et nulle part ailleurs

Autrement dit, Chelsea, Arsenal et les autres clubs anglais intéressés peuvent d’ores et déjà lâché la piste Endrick. De même, l’OL n’a aucun espoir de négocier un second prêt de son attaquant brésilien. Cela aurait pourtant du sens car le joueur de 19 ans sera de nouveau confronté à la concurrence de Vinicius, Mbappé et Rodrygo l’an prochain dans la capitale espagnole.

Une année complète à Lyon en 2026-2027 aurait pu permettre à Endrick d’emmagasiner encore davantage de confiance et d’expérience, un scénario qui aurait bien sûr fait le bonheur du club rhodanien et de ses supporters. Mais Florentino Perez souhaite voir sa pépite brésilienne réussir au Real Madrid et le prochain entraîneur de la Casa Blanca devra donc donner sa chance à Endrick. De quoi clarifier de manière définitive l’avenir de la star brésilienne qui, en attendant, tentera d’envoyer l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Ce serait assurément le plus beau cadeau d’au revoir possible.
Loading