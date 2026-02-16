ICONSPORT_281225_0036

L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense

OM16 févr. , 14:40
parCorentin Facy
3
Déjà tourné vers le prochain mercato estival, l’OM a coché le nom de Woyo Coulibaly, défenseur prêté par Leicester à Sassuolo.
Malgré une situation complexe avec les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille prépare tout de même son prochain mercato estival sous la houlette de Pablo Longoria et de Federico Balzaretti, ex-directeur sportif adjoint de l’OM amené à prendre du galon. Le poste de latéral droit a notamment été identifié par le board olympien dans l’optique de la prochaine période des transferts. Et pour cause, Amir Murillo a été vendu en Turquie cet hiver tandis que Benjamin Pavard a de fortes chances de repartir à l’Inter Milan.
Il est donc essentiel pour Marseille de trouver une doublure à Timothy Weah pour la saison prochaine et une piste est creusée en Angleterre. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM fait partie des clubs intéressés par le latéral droit malien Woyo Coulibaly, prêté par Leicester à Sassuolo cette saison.
Le joueur de 26 ans est ciblé par Marseille ainsi que par Naples, Wolfsburg et la Real Sociedad tandis que Sassuolo aimerait transformer son prêt en transfert. La piste a pourtant de quoi étonner puisque Woyo Coulibaly a peu joué depuis le début de la saison en Série A. Mais à priori, l’Olympique de Marseille voit en lui une solution fiable et à moindre coût pour doubler le poste de Timothy Weah à droite de la défense.

L'OM veut une doublure à Weah

Son profil est d’autant plus intéressant pour Pablo Longoria que Coulibaly est également capable de dépanner à gauche de la défense, un poste sinistré à l’OM en dehors d’Emerson, autre bonne satisfaction de l’été dernier à l’instar de Timothy Weah. La cellule de recrutement olympienne va continuer de suivre l’évolution de Woyo Coulibaly d’ici la fin de la saison et tranchera avec son futur directeur sportif et son futur entraîneur ce dossier lors du prochain mercato. Son club de Leicester a en tout cas prévu de le vendre, ce qui ne devrait pas rendre ce dossier trop complexe malgré la concurrence de plusieurs clubs européens.
W. Coulibaly

W. Coulibaly

FranceFrance Âge 26 Défenseur

Serie A

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Lucas Stassin
ASSE

5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE

ICONSPORT_346283_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

Fil Info

16 févr. , 15:30
OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria
16 févr. , 15:00
5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE
16 févr. , 14:20
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité
16 févr. , 14:00
OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick
16 févr. , 13:40
PSG : Trahison dans le vestiaire, Luis Campos est dégoûté
16 févr. , 13:20
OM : La Provence détruit Frank McCourt
16 févr. , 13:00
Real : Mourinho de retour, la clause qui excite Madrid
16 févr. , 12:40
OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Derniers commentaires

OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

Une qualif en LDC, une victoire en Europa league, un Endrick heureux de jouer pour ce maillot, se plaisant dans la ville Lyon et une direction déterminée à le garder ça peut ouvrir des négociations que ces journaleux et leur culture du vide ne soupçonnent même pas

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Pour la 3 ème place ça devient compliqué...si marseille gagne pas la cup c est une annee catastrophique !!

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Longoria serait malhonnête ? Non ?

OM : La Provence détruit Frank McCourt

wahou le pavé c'est une dissertation ton coms....

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Allez lyon garder votre 3 ème place plus la c3 et la cup !!! Pour une saison inoubliable !!👍💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading