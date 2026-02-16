L'OM fonce en Angleterre pour bétonner sa défense

Déjà tourné vers le prochain mercato estival, l’OM a coché le nom de Woyo Coulibaly, défenseur prêté par Leicester à Sassuolo.

Malgré une situation complexe avec les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia , l’Olympique de Marseille prépare tout de même son prochain mercato estival sous la houlette de Pablo Longoria et de Federico Balzaretti, ex-directeur sportif adjoint de l’OM amené à prendre du galon. Le poste de latéral droit a notamment été identifié par le board olympien dans l’optique de la prochaine période des transferts. Et pour cause, Amir Murillo a été vendu en Turquie cet hiver tandis que Benjamin Pavard a de fortes chances de repartir à l’Inter Milan.

Il est donc essentiel pour Marseille de trouver une doublure à Timothy Weah pour la saison prochaine et une piste est creusée en Angleterre. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OM fait partie des clubs intéressés par le latéral droit malien Woyo Coulibaly, prêté par Leicester à Sassuolo cette saison.

Le joueur de 26 ans est ciblé par Marseille ainsi que par Naples, Wolfsburg et la Real Sociedad tandis que Sassuolo aimerait transformer son prêt en transfert. La piste a pourtant de quoi étonner puisque Woyo Coulibaly a peu joué depuis le début de la saison en Série A. Mais à priori, l’Olympique de Marseille voit en lui une solution fiable et à moindre coût pour doubler le poste de Timothy Weah à droite de la défense.

L'OM veut une doublure à Weah

Son profil est d’autant plus intéressant pour Pablo Longoria que Coulibaly est également capable de dépanner à gauche de la défense, un poste sinistré à l’OM en dehors d’Emerson, autre bonne satisfaction de l’été dernier à l’instar de Timothy Weah. La cellule de recrutement olympienne va continuer de suivre l’évolution de Woyo Coulibaly d’ici la fin de la saison et tranchera avec son futur directeur sportif et son futur entraîneur ce dossier lors du prochain mercato. Son club de Leicester a en tout cas prévu de le vendre, ce qui ne devrait pas rendre ce dossier trop complexe malgré la concurrence de plusieurs clubs européens.