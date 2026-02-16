Lucas Stassin

5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE

ASSE16 févr. , 15:00
parEric Bethsy
1
A nouveau muet lors du succès à Guingamp (1-2) samedi, Lucas Stassin n’a plus marqué depuis septembre dernier. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne aurait pu recevoir un tas de critiques. Mais à l’inverse, sa disette et sa générosité sur le terrain lui valent la sympathie des Stéphanois.
Toujours pas de but pour Lucas Stassin. Malgré la victoire à Guingamp samedi, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a pas retrouvé le chemin des filets. Ça commence à faire long pour l’international Espoirs belge qui n’a plus marqué depuis le 23 septembre dernier, c’était il y a près de cinq mois. Une telle disette aurait pu lui valoir de sévères critiques en interne et dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Mais le Stéphanois constate une étonnante bienveillance liée à son état d’esprit.

Stassin sans pression

« Le coach ne me demande rien de spécial, il m’a dit que j’étais libre, créatif et que je devais apporter cela à l’équipe, a relayé Lucas Stassin après la rencontre en Bretagne. Personnellement, c’est certain que c’est long de ne pas marquer mais le staff, le coach, les joueurs et tous les supporters me demandent en premier de me donner à fond pour l’équipe, il n’y a pas les buts mais il y a l’envie et les trois points. » C’est effectivement le discours de l’entraîneur Philippe Montanier, satisfait de son attaquant qui a obtenu un penalty dès les premières minutes.
« Il faut qu’il persévère, a encouragé le successeur d’Eirik Horneland. Je l'ai trouvé encore mieux que contre Montpellier. Il aurait mérité de marquer. Je l'ai trouvé très bon dans ses courses, il est allé chercher les ballons dans le pressing. Il est monté d’un cran et ce n'est pas fini. Il faut qu’il persévère parce qu’il sera récompensé. Il a été un vrai poison pour Guingamp, il a mis beaucoup de coeur à défendre, il va persévérer et ça va payer. » Dans le cas contraire, l’AS Saint-Etienne risque de regretter les offres refusées pour Lucas Stassin, notamment celle à plus de 20 millions d’euros du Paris FC l’été dernier.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 21 Attaquant

Ligue 2

2025/2026
Matchs20
Buts4
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Fabrizio Romano clarifie l'avenir d'Endrick

Une qualif en LDC, une victoire en Europa league, un Endrick heureux de jouer pour ce maillot, se plaisant dans la ville Lyon et une direction déterminée à le garder ça peut ouvrir des négociations que ces journaleux et leur culture du vide ne soupçonnent même pas

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Pour la 3 ème place ça devient compliqué...si marseille gagne pas la cup c est une annee catastrophique !!

OM : Benatia assume, c’est au tour de Longoria

Longoria serait malhonnête ? Non ?

OM : La Provence détruit Frank McCourt

wahou le pavé c'est une dissertation ton coms....

OL : « Marseillais enc.... », Ligue 1+ oublie de couper le micro

Allez lyon garder votre 3 ème place plus la c3 et la cup !!! Pour une saison inoubliable !!👍💪

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

