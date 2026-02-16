5 mois sans but, Stassin devient le chouchou de l’ASSE

A nouveau muet lors du succès à Guingamp (1-2) samedi, Lucas Stassin n’a plus marqué depuis septembre dernier. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne aurait pu recevoir un tas de critiques. Mais à l’inverse, sa disette et sa générosité sur le terrain lui valent la sympathie des Stéphanois.

Toujours pas de but pour Lucas Stassin. Malgré la victoire à Guingamp samedi, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne n’a pas retrouvé le chemin des filets. Ça commence à faire long pour l’international Espoirs belge qui n’a plus marqué depuis le 23 septembre dernier, c’était il y a près de cinq mois. Une telle disette aurait pu lui valoir de sévères critiques en interne et dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Mais le Stéphanois constate une étonnante bienveillance liée à son état d’esprit.

Stassin sans pression

« Le coach ne me demande rien de spécial, il m’a dit que j’étais libre, créatif et que je devais apporter cela à l’équipe, a relayé Lucas Stassin après la rencontre en Bretagne. Personnellement, c’est certain que c’est long de ne pas marquer mais le staff, le coach, les joueurs et tous les supporters me demandent en premier de me donner à fond pour l’équipe, il n’y a pas les buts mais il y a l’envie et les trois points. » C’est effectivement le discours de l’entraîneur Philippe Montanier, satisfait de son attaquant qui a obtenu un penalty dès les premières minutes.

« Il faut qu’il persévère, a encouragé le successeur d’Eirik Horneland. Je l'ai trouvé encore mieux que contre Montpellier. Il aurait mérité de marquer. Je l'ai trouvé très bon dans ses courses, il est allé chercher les ballons dans le pressing. Il est monté d’un cran et ce n'est pas fini. Il faut qu’il persévère parce qu’il sera récompensé. Il a été un vrai poison pour Guingamp, il a mis beaucoup de coeur à défendre, il va persévérer et ça va payer. » Dans le cas contraire, l’AS Saint-Etienne risque de regretter les offres refusées pour Lucas Stassin, notamment celle à plus de 20 millions d’euros du Paris FC l’été dernier.