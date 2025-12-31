L'ASSE en pole-position sur un petit génie offensif

L’AS Saint-Etienne veut profiter de la fenêtre hivernale pour se renforcer et des pistes mènent du côté du Brésil pour un jeune avant-centre de 17 ans.

L'Équipe, les Blues en ont proposé huit. Le mercato hivernal risque d’être agité dans le Forez. Troisième de Ligue 2 , l’AS Saint-Etienne souhaite se renforcer sur plusieurs lignes afin de donner les moyens à Eirik Horneland de remonter en Ligue 1. Le club du Forez projette de recruter un milieu de terrain supplémentaire, mais également sur son secteur défensif. Sur le front de l’attaque des départs sont à prévoir également. Lucas Stassin reste courtisé et le Belge pourrait tenter un nouveau défi dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. Djylian Nguessan est, lui aussi, sujet à des offres de Chelsea notamment. Le club du Forez en veut 15 millions, selon le journal, les Blues en ont proposé huit.

Saint-Etienne scrute le Brésil

Dans ce cas de figure, l’ASSE va donc recruter. Le média Peuple Vert dévoile ce mercredi que le jeune attaquant brésilien Raykkonen est pisté. Le jeune joueur de 17 ans évolue du côté de l’Internacional. Il est prêté par le club de Goias. Mais le club du Forez n’est pas le seul sur le dossier. Tout d’abord la formation de l’Internacional dispose d’une option d’achat à activer avant le 31 janvier. L’équipe brésilienne reste prioritaire. En Europe, le jeune Raykkonen est courtisé par Porto et Newcastle.

Deux formations possédant des moyens plus élevés que l’AS Saint-Etienne. La lutte ne sera donc pas simple pour le club du Forez. Le jeune Raykkonen, dont le nom a été choisi en hommage au pilote de F1, a déjà disputé des matchs en professionnel cette année. Il compte sept apparitions en première division brésilienne (118 minutes de jeu). Attaquant mobile, le natif de Mae do Rio mesure 1,87 mètre et pourrait correspondre au profil de l’équipe stéphanoise.