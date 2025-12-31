54598246123_4052567b2f_o
Raykkonen

L'ASSE en pole-position sur un petit génie offensif

ASSE31 déc. , 9:00
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne veut profiter de la fenêtre hivernale pour se renforcer et des pistes mènent du côté du Brésil pour un jeune avant-centre de 17 ans.
Le mercato hivernal risque d’être agité dans le Forez. Troisième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne souhaite se renforcer sur plusieurs lignes afin de donner les moyens à Eirik Horneland de remonter en Ligue 1. Le club du Forez projette de recruter un milieu de terrain supplémentaire, mais également sur son secteur défensif. Sur le front de l’attaque des départs sont à prévoir également. Lucas Stassin reste courtisé et le Belge pourrait tenter un nouveau défi dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. Djylian Nguessan est, lui aussi, sujet à des offres de Chelsea notamment. Le club du Forez en veut 15 millions, selon le journal L'Équipe, les Blues en ont proposé huit.

Saint-Etienne scrute le Brésil

Dans ce cas de figure, l’ASSE va donc recruter. Le média Peuple Vert dévoile ce mercredi que le jeune attaquant brésilien Raykkonen est pisté. Le jeune joueur de 17 ans évolue du côté de l’Internacional. Il est prêté par le club de Goias. Mais le club du Forez n’est pas le seul sur le dossier. Tout d’abord la formation de l’Internacional dispose d’une option d’achat à activer avant le 31 janvier. L’équipe brésilienne reste prioritaire. En Europe, le jeune Raykkonen est courtisé par Porto et Newcastle.
Deux formations possédant des moyens plus élevés que l’AS Saint-Etienne. La lutte ne sera donc pas simple pour le club du Forez. Le jeune Raykkonen, dont le nom a été choisi en hommage au pilote de F1, a déjà disputé des matchs en professionnel cette année. Il compte sept apparitions en première division brésilienne (118 minutes de jeu). Attaquant mobile, le natif de Mae do Rio mesure 1,87 mètre et pourrait correspondre au profil de l’équipe stéphanoise.

Derniers commentaires

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

Les rédacteurs du site sont des handicapés, on appelle ça l'inclusion, comme à l'école. Je vois pas d'autres explications. Faut pas les juger 🤭

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

non il manque juste une lettre..

L'OL fonce sur ces trois joueurs au mercato d'hiver

C'est quoi ce titre ?? "L'OL fonce sur ce trois joueurs au mercato d'hiver" Il n'y a pas un mot de trop ?? Vous avez commencé à réveillonner ??? La journée promet xd.

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Le titre est incorrect, il "refuse de se faire recaler par le PSG" plutôt ...

City : Rayan Cherki a perdu 6 kilos, c'est vraiment son secret ?

Nasri en parlait lors d’une émission du poids avec les clubs et Guardiola. Avant que Guardiola n’arrive à City, le Poids de forme de Nasri c’était genre 73kg (exemple je sais plus précisément) et c’était le poids idéal pour être en forme et performer, poids exigé par les médecins, les préparateur, vous savez ils ont des GPS sur eux des ordi qui indique et tout et Guardiola arrive et exige que Nasri perde 5kg et il disait que c’était inutile, il l’a pas fait jouer jusqu’à ce qu’il les perdent et une fois arrivé au poids exigé par Guardiola, il raconte qu’il volait sur le terrain, qu’il se blessait moins (car moins de poids sur les articulations et les Ischios) et que ça a été sa meilleure saison. Comme Henry disait « j’ai réappris le foot en signant au Barça » Guardiola est l’entraîneur qui pu le foot et connaît les subtilités. Ça ne m’étonne pas pour Cherki même si il sort d’une grosse saison, cette année sera encore plus belle s’il ne se blesse pas. Pardon pour le pavé mais je voyais qui en doutais après c’est peut être des conneries mais des mecs qui ont connus ça en parle et prouve les biens fait du body perform perfect de Guardiola ^^

Loading