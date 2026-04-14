L'ASSE a une arme fatale pour monter en Ligue 1 à coup sûr

Sauf que l OL a besoin de fonds pour combler son deficit, dans comptez-vous promesses faites à la DNCG et à l UEFA...
il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle
Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?
Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr
On pari !?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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6 - Avec six buts encaissés en 2026, l’AS Saint-Étienne affiche la meilleure défense des cinq grands championnats européens et de leur deuxième division. Solide 🤝 @OptaJean