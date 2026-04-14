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L'ASSE a une arme fatale pour monter en Ligue 1 à coup sûr

ASSE14 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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Encore buteur ce samedi face à Dunkerque lors de la 30e journée de Ligue 2, Lucas Stassin termine la saison en très grande forme. Un atout de poids pour l’ASSE dans la course à la montée.
Le week-end a été excellent pour les supporters de l’ASSE, qui ont vu leur équipe s’imposer à domicile contre Dunkerque avant de voir Troyes chuter à Rodez lundi. Le Mans a aussi perdu des points en concédant le match nul face à Boulogne. Résultat des courses : Saint-Etienne est 2e avec 1 point de retard seulement sur le leader et compte à présent 3 points d’avance sur la troisième place.
La montée est proche pour l’équipe de Philippe Montanier, qui compte en plus un argument de poids dans son effectif pour atteindre son objectif : Lucas Stassin. Auteur ce samedi de son 10e but en Ligue 2 cette saison, auxquels il faut ajouter 6 passes décisives, l’international belge de 21 ans a retrouvé son meilleur niveau. Déjà excellent en Ligue 1 la saison dernière, l’ancien joueur de Westerlo confirme qu’il est au-dessus du lot à l’échelon inférieur.
Un atout en or pour l’ASSE dans le sprint final comme le soulignent nos confères de Peuple Vert. « Sur les 9 derniers matchs, Lucas Stassin cumule 6 buts et 2 passes décisives. Une implication directe sur 8 réalisations. Difficile de faire mieux dans un sprint final aussi serré. Montanier a recentré Stassin dans un rôle qui lui correspond davantage. Résultat : un joueur libéré, plus tranchant et décisif.
Le coach des Verts récolte aujourd’hui les fruits de ses choix. Ce renouveau tombe à pic pour l’ASSE. Dans une fin de saison où chaque point compte, pouvoir compter sur un attaquant en pleine réussite est un avantage énorme » écrit le média spécialisé sur l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Avec un joueur de ce calibre dans son effectif et qui plus est en pleine confiance, le club stéphanois compte clairement un avantage de poids sur ses concurrents pour la montée en Ligue 1. En espérant du côté de Geoffroy-Guichard que le Belge affichera ce niveau et cette efficacité jusqu’à la fin de la saison.

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