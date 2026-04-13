David Mimbang attendu dans les prochaines heures à Sainté - DR
David Mimbang (Cameroun) arrive à l'ASSE - DR

ASSE : Un premier renfort s'envole vers Saint-Etienne

ASSE13 avr. , 20:00
parClaude Dautel
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Longtemps annoncée, la signature à l'ASSE de David Mimbang, la jeune pépite camerounaise de 17 ans est désormais imminente. Le milieu de terrain est en route vers Saint-Étienne.
En concurrence avec plusieurs gros clubs de Ligue 1, dont le RC Lens et Strasbourg, l'AS Saint-Etienne a réussi à boucler la venue de David Mombang, un jeune milieu de terrain camerounais de 17 ans. C'est le site spécialisé Allez les Lions, qui l'annonce, le joueur qui devait participer à un tournoi ce week-end a finalement renoncé afin de prendre l'avion vers la France, et plus précisément Saint-Etienne. « David Mimbang ne prendra pas part à la Easter Cup Patricia Berthelot 2026. Le jeune milieu de terrain de l'EFBC s’apprête à franchir une étape importante de sa carrière avec un départ imminent pour l’AS Saint-Étienne. Il s’envole dès ce soir pour la France afin de débuter sa phase d’adaptation, en attendant la signature officielle de son contrat dans les prochaines semaines. L’annonce a été faite par Jacques Elimbi, président de l’EFBC, lors de la conférence de presse marquant le lancement du tournoi », précise le média camerounais.

L'ASSE a dépassé Lens et Strasbourg

Attendu dans les prochaines heures dans le Forez, David Mimbang va d'abord découvrir son futur club. Et il faudra encore attendre un peu pour que l'AS Saint-Étienne communique sur cette signature, puisqu'il faudra patienter jusqu'au 15 août, date de ses 18 ans pour que le contrat soit signé. Le jeune milieu de terrain camerounais, dont la réputation a dépassé depuis longtemps les frontières de son pays, constitue un beau pari sur l'avenir de la part des dirigeants des Verts, et cela confirme que même en Ligue 2, l'ASSE suscite toujours un vrai intérêt. Alors, au moment où l'AS Saint-Etienne va probablement retrouver la Ligue 1, la venue d'une pépite comme Mimbang est un signe très positif.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
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192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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