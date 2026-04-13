ASSE : Un premier renfort s'envole vers Saint-Etienne

Longtemps annoncée, la signature à l'ASSE de David Mimbang, la jeune pépite camerounaise de 17 ans est désormais imminente. Le milieu de terrain est en route vers Saint-Étienne.

En concurrence avec plusieurs gros clubs de Ligue 1, dont le RC Lens et Strasbourg, l'AS Saint-Etienne a réussi à boucler la venue de David Mombang, un jeune milieu de terrain camerounais de 17 ans. C'est le site spécialisé Allez les Lions, qui l'annonce, le joueur qui devait participer à un tournoi ce week-end a finalement renoncé afin de prendre l'avion vers la France, et plus précisément Saint-Etienne. « David Mimbang ne prendra pas part à la Easter Cup Patricia Berthelot 2026. Le jeune milieu de terrain de l'EFBC s’apprête à franchir une étape importante de sa carrière avec un départ imminent pour l’AS Saint-Étienne. Il s’envole dès ce soir pour la France afin de débuter sa phase d’adaptation, en attendant la signature officielle de son contrat dans les prochaines semaines. L’annonce a été faite par Jacques Elimbi, président de l’EFBC, lors de la conférence de presse marquant le lancement du tournoi », précise le média camerounais.

L'ASSE a dépassé Lens et Strasbourg