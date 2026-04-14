ASSE: Un atout en or sorti pour sauver les Ultras !

Lundi, les groupes de supporters stéphanois sont passés devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Ces derniers ont bénéficié d'une aide supplémentaire qui peut peser lourd.

Depuis 24 heures, les supporters stéphanois sont dans l'attente de la décision de cette commission, laquelle donnera son avis concernant la dissolution, ou non, des Magic Fans et des Green Angels. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne sont venus soutenir leurs supporters, en rappelant les efforts faits pour corriger ce qui devait l'être, avant que les groupes viennent se défendre et fassent entendre leur voix face à une commission qui ne semblait pas totalement au fait de la vie des clubs et des supporters. Selon Le Progrès, les deux groupes de supporters de l'ASSE ont reçu un énorme coup de pouce de dernière minute.

Un courrier qui défend les supporters stéphanois

En effet, des élus de toute la région ont fait entendre leur voix auprès de cette commission, comme le révèle ce mardi le quotidien régional. « En amont de cette journée, les parlementaires de la Loire, de tous bords politiques, avaient transmis un courrier à l’Etat dans lequel ils affirmaient leur soutien aux groupes, et dans lequel ils s’inquiétaient pour l’ordre public en raison du timing de cette procédure qui pourrait interférer avec des festivités en cas de montée de l’ASSE en Ligue 1. Certains de ces élus, fraîchement installés à la Métropole, se sont aussi engagés à ce que celle-ci, en charge de l’exploitation de Geoffroy-Guichard, finance des travaux pour sécuriser le stade et ses abords », explique le média régional.