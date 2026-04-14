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ASSE: Un atout en or sorti pour sauver les Ultras !

ASSE14 avr. , 9:00
parClaude Dautel
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Lundi, les groupes de supporters stéphanois sont passés devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Ces derniers ont bénéficié d'une aide supplémentaire qui peut peser lourd.
Depuis 24 heures, les supporters stéphanois sont dans l'attente de la décision de cette commission, laquelle donnera son avis concernant la dissolution, ou non, des Magic Fans et des Green Angels. Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne sont venus soutenir leurs supporters, en rappelant les efforts faits pour corriger ce qui devait l'être, avant que les groupes viennent se défendre et fassent entendre leur voix face à une commission qui ne semblait pas totalement au fait de la vie des clubs et des supporters. Selon Le Progrès, les deux groupes de supporters de l'ASSE ont reçu un énorme coup de pouce de dernière minute.

Un courrier qui défend les supporters stéphanois

En effet, des élus de toute la région ont fait entendre leur voix auprès de cette commission, comme le révèle ce mardi le quotidien régional. « En amont de cette journée, les parlementaires de la Loire, de tous bords politiques, avaient transmis un courrier à l’Etat dans lequel ils affirmaient leur soutien aux groupes, et dans lequel ils s’inquiétaient pour l’ordre public en raison du timing de cette procédure qui pourrait interférer avec des festivités en cas de montée de l’ASSE en Ligue 1. Certains de ces élus, fraîchement installés à la Métropole, se sont aussi engagés à ce que celle-ci, en charge de l’exploitation de Geoffroy-Guichard, finance des travaux pour sécuriser le stade et ses abords », explique le média régional.
Pour l'instant, tout le monde attend l'avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, laquelle n'a pas précisé le timing de sa communication. De quoi faire monter la tension, la crainte d'une dissolution étant forcément dans tous les esprits alors que l'AS Saint-Etienne est revenue à un point de Troyes au classement de Ligue 2 et fonce vers la Ligue 1.
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Derniers commentaires

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Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

PL : Cherki trahi par un international français

Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

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Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

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Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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